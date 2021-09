PSG : Mbappé et Madrid, 31 jours qui peuvent tout changer !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tout proche de rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement été retenu par le Paris Saint-Germain au mercato.

Le club madrilène avait pourtant transmis une proposition supérieure à 180 millions d’euros au PSG bonus compris. Une offre alléchante pour un joueur en fin de contrat en juin 2022, mais les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont rien voulu entendre. Hors de question pour Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar de se séparer de l’international tricolore. Kylian Mbappé va donc disputer la saison 2021-2022 sous les couleurs du PSG, mais l’ancien Monégasque refuse toujours de prolonger pour l’instant. Et cela fait le bonheur du Real Madrid, qui aura officiellement l’autorisation de négocier avec Kylian Mbappé à compter du mois de janvier, lorsqu’il ne restera plus que six mois de contrat au buteur français de 22 ans.

Le Real Madrid veut boucler l'affaire en janvier

Selon les informations obtenues par le site Todo Fichajes, les dirigeants du Real Madrid ont la farouche intention de s’assurer la signature de Kylian Mbappé dès le mois de janvier. En effet, Florentino Pérez aurait par ailleurs confié en privé à des supporters que le Real Madrid était toujours très actif dans le dossier Kylian Mbappé, et que les Merengue travaillaient dans le but de conclure le deal dès le mois de janvier. L’idée est de conclure un accord définitif et officiel avec l’attaquant du Paris SG en janvier afin que ce dernier s’engage libre en faveur du Real Madrid, club qu’il rejoindrait à l’issue de la saison. Le plan du vice-champion d’Espagne est ficelé et a bien sûr pour but de s’assurer de la signature de Mbappé le plus tôt possible afin de devancer la concurrence des autres gros clubs européens, mais également du PSG, qui souhaite toujours prolonger le bail de sa star. Toutes les cartes sont désormais dans les mains de Kylian Mbappé et de son entourage.