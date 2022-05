Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est une question de jours

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Malgré la récente pose de Kylian Mbappé avec le maillot de la saison prochain du Paris SG, c’est bien vers le Real Madrid que l’attaquant français se dirige.

Les indices pleuvent ces dernières heures, et il n’y a pas que la presse espagnole pour alimenter le départ du numéro 7 parisien vers la Casa Blanca. L’optimisme n’a jamais vraiment baissé en Espagne, mais ces derniers jours, toutes les pièces du puzzle sont réunies, et les dernières discussions au sujet du fameux droit à l’image ont débouché sur un accord la semaine dernière. Pile au moment ou presque où Le Parisien annonçait que Mbappé était bien parti pour prolonger au Paris SG, preuve que ce coup de pression a réussi parfaitement son coup.

Le Real Madrid se voit déjà avec Mbappé

Real Madrid are more optimistic and confident than ever on Mbappé deal. No official decision yet - Kylian is still thinking about it, but Real sources feel new contacts this week were positive. ⭐️ #Mbappé



PSG improved proposal still on the table, waiting for Kylian to decide. pic.twitter.com/Y6K32Oy6RM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2022

Désormais, au Real Madrid, on peaufine surtout l’annonce puis la présentation de Kylian Mbappé au publie merengue. Fabrizio Romano, informateur à la pointe sur les transferts, annonce que Florentino Pérez est « plus optimiste et plus confiant que jamais sur l’arrivée de Mbappé ». Rien n’est signé ou officialisé, ce qui laisse place à tous les fantasmes, mais les discussions sont menées quasiment exclusivement avec le Real Madrid, et tout se présente pour le mieux pour le club espagnol. De son côté, le PSG a toujours son offre rehaussée sur la table, même si l’argent ne semble pas être le nerf de la guerre, puisque le Paris SG propose de toute façon un plus gros contrat que le Real.

Mbappé a tout pour faire son choix

De son côté, la presse espagnole va encore plus loin et affirme que la décision va être prise dans quelques jours par Kylian Mbappé. Sous-entendu clair, l’attaquant français a absolument toutes les clés en mains pour faire son choix, et seuls les derniers matchs avec le maillot du PSG sur les épaules peuvent encore le freiner. Mais l’annonce officielle ne devrait plus tarder. Et si Le Parisien tentait encore en cette fin de semaine de rappeler qu’absolument tout était possible dans ce dossier que le Paris SG conservait de bons espoirs, la tendance forte à un départ vers le Real Madrid est toujours de mise.

De son côté, Kylian Mbappé se concentre pour le moment sur le terrain, avec la reprise de l’entrainement qui a eu lieu mercredi en vue du match face à Montpellier. L’attaquant du PSG se plie sans sourciller aux obligations commerciales et a donc bien posé avec le prochain maillot du PSG. Une image que les supporters parisiens espèrent pouvoir voir pendant encore longtemps, même si pour le moment, c’est chaque jour qui passe semble éloigner Kylian Mbappé de Paris.