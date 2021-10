Kylian Mbappé à Madrid, Leonardo exige des sanctions !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lassé du comportement du Real Madrid dans sa quête d'une signature de Kylian Mbappé, Leonardo estime qu'il est désormais temps que le club espagnol soit sanctionné.

La semaine qui s’achève a été animée par le dossier Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain, la star française du club de la capitale prenant la parole, avant que sa mère s’y colle aussi. L’ancien Monégasque a été clair, il a souhaité quitter le PSG pour signer au Real Madrid lors du dernier mercato, mais Paris n’ayant pas donné de bon de sortie, l’attaquant est resté en Ligue 1 et se félicite de pouvoir jouer avec Lionel Messi. Du côté de la Casa Blanca, ces propos du joueur parisien et de sa maman n’ont provoqué officiellement aucune réaction, la presse sportive espagnole jubilant face à ce qui ressemblait un premier pas de Kylian Mbappé vers le Real Madrid la saison prochaine alors qu’il sera libre de tout contrat. Le Paris Saint-Germain est également resté muet, la seule information ayant filtré était que Nasser Al-Khelaifi n’avait pas donné son feu vert à cette interview accordée par Kylian Mbappé à RMC et L’Equipe.

Leonardo veut toujours prolonger Kylian Mbappé au PSG

S’il ne s’est pas exprimé directement sur l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo a fait savoir ce samedi ans la presse italienne qu’il était excédé du comportement du Real Madrid, et que plutôt que de cracher sur le PSG et la Ligue 1, Javier Tebas doit sévir contre Florentino Perez que le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain accuse de manœuvrer depuis deux ans dans le dossier Mbappé. « Je tiens d’abord à préciser que le PSG n'investit pas plus d'argent que les autres clubs qui ont des dettes élevées. De notre côté, nous répondons aux demandes de l'UEFA et à la Ligue1, mais pas à la Liga (…) Le Real Madrid dément, mais je pense qu’ils travaillent afin recruter Kylian Mbappé depuis longtemps lorsqu’il sera libre. Depuis deux ans, ils parlent publiquement de lui. Cela doit être sanctionné (…) Notre idée est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Rien n'a changé dans nos plans. Kylian est un bijou, il est incroyablement parfait pour le PSG... puis nous avons Kylian, Leo, Ney. Nous n’avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé », a clairement fait savoir Leonardo lors d’une intervention dans le Festival dello Sport organisé par la Gazzetto dello Sport qui se déroule ce week-end à Trente.