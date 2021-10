Kylian Mbappé, 150 millions d'euros, la folie du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un mois après avoir refusé 150 millions d’euros pour vendre Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG est prêt à mettre cette même somme pour le conserver.

La presse espagnole, habituée à mettre le feu dans ce dossier qui lui tient à coeur depuis des années, déchante un peu ces derniers jours. La crainte est de voir le PSG suffisamment travailler au corps le clan Mbappé pour lui faire considérer une éventuelle prolongation. Bien évidemment, à l’heure actuelle, la position du numéro 7 parisien est limpide. L’idée est d’aller au bout de son contrat et ensuite quitter libre le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Rien n’indique que la positon de l’ancien monégasque a évolué dernièrement. Mais Nasser Al-Khelaïfi va user de toutes ses armes pour tenter de peser dans la décision. Il a déjà fait une bonne partie du travail en entourant Mbappé d’une équipe All-Star avec Sergio Ramos, Lionel Messi ou Gigio Donnarumma, en plus des Neymar, Marquinhos, Verratti ou Di Maria.

A ce niveau, le champion du monde ne peut pas avancer l’excuse d’un manque de compétitivité pour expliquer une éventuelle volonté de quitter le PSG. En ce qui concerne le salaire et son statut dans l’équipe, Kylian Mbappé va aussi se voir offrir tout ce qu’il faut. Le média espagnol Todo Fichajes annonce ainsi que le Paris SG travaille sur une offre folle, qui comprendrait à la fois une prime à la signature vertigineuse, et le plus gros salaire du club tout simplement. Comptablement, le PSG resterait sur la prime à la signature de 100 millions d’euros, la plus grosse de l’histoire du football pour un joueur amené à prolonger. Sur la fiche de paye, le salaire serait rondelet et atteindra les 50 millions d’euros, soit plus que Neymar et Messi. Ce serait ainsi presque la deuxième fois de son histoire que le PSG lâcherait 150 millions d’euros pour Kylian Mbappé, après son transfert de Monaco en 2017.

Mbappé ne rêve que du Real Madrid

Le plus difficile dans cette histoire, sera bien évidemment de convaincre Mbappé de rester à Paris, au moins pour deux ou trois ans. Car l’international français n’a qu’un seul rêve, celui de rejoindre le Real Madrid; Et le club merengue l’attend les bras grands ouverts, avec en plus un besoin urgent de se renforcer en attaque, où Eden Hazard et Gareth Bale ne représente clairement pas l’idée que se faisait Florentino Pérez des nouveaux Galactiques.