Kylian Mbappé, 100 millions d'euros promis par le Qatar

Après avoir refusé les offres du Real Madrid pour Kylian Mbappé cet été, le PSG souhaite mettre le paquet pour convaincre sa star de prolonger.

Le Qatar dispose de moyens financiers sans limite et a vraisemblablement l’intention de s’en servir pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international tricolore est ardemment courtisé par le Real Madrid. Mais à en croire les informations obtenues par le média espagnol El Pais, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar n’ont pas encore fait une croix sur la prolongation de Kylian Mbappé. Et pour convaincre l’ancien Monégasque de signer un nouveau contrat dans la capitale française, la direction parisienne serait prête à lui offrir une prime à la signature colossale estimée à environ 100 millions d’euros. Une prime largement supérieure à celle que le Real Madrid lui a promis s'il rejoignait le club de Florentino Perez la saison prochaine.

Mbappé exige une clause libératoire

De plus, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont prêts à faire sauter la banque en ce qui concerne le futur salaire de Kylian Mbappé. Actuellement, l’attaquant tricolore est le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Neymar et Lionel Messi. En cas de prolongation, il dépasserait les deux stars planétaires dans la mesure où le PSG lui offre un salaire annuel de 50 millions d’euros. A ce jour, Kylian Mbappé et son entourage n’ont pas donné de réponse ferme et définitive au Paris Saint-Germain. Dans l’idéal, l’attaquant parisien aimerait prolonger avec une clause libératoire en cas d’offre du Real Madrid. Comme indiqué à de multiples reprises, ce genre de clause est interdite en France, mais peut tout de même être signée sous seing privé. Reste maintenant à voir si le Qatar, qui souhaite toujours avoir un contrôle intégrale de la situation en ce qui concerne les transferts de ses joueurs, acceptera cette requête XXL du clan Mbappé.

Les prochains mois seront également décisifs concernant le choix de Kylian Mbappé. L’international tricolore se donne notamment un temps de réflexion pour voir comment évoluera sa cohabitation avec Lionel Messi et Neymar. Le match face à Manchester City a été rassurant car, même si le trio est encore en rodage, l’international tricolore a délivré sa première passe décisive à La Pulga. « Plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. On a bien joué. Il faut donner le meilleur et continuer à le faire » s’est d’ailleurs exprimé Lionel Messi au micro de Canal + après le succès du PSG contre Manchester City en Ligue des Champions.

Fin des polémiques avec Neymar

Après la victoire du PSG face à l’équipe de Pep Guardiola, le milieu de terrain parisien Ander Herrera a d’ailleurs ironisé sur les polémiques au sujet du clash entre Neymar et Kylian Mbappé. « On remarque tous les problèmes qu’il y a entre vous. Qu’ils continuent de parler » a lancé le milieu espagnol, titulaire contre Manchester City et qui ne cesse de monter au front pour éteindre les polémiques, comme celle qui a suivi le match entre le PSG et Montpellier samedi soir. Pour rappel, Mbappé s’était plaint de l’individualisme de Neymar après son remplacement. Toutes ces tensions semblent déjà loin après la victoire face à Manchester City. De quoi donner envie à Mbappé de prolonger ? Réponse dans les mois à venir.