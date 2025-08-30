Konaté vendu au PSG ou à Madrid le 1er septembre ‍?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2026, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé avec les Reds. Une situation que suivent toujours avec attention le PSG mais surtout le Real Madrid.

Son nom a été souvent cité au mercato, Ibrahima Konaté n’a finalement pas bougé… pour l’instant. Lié à Liverpool jusqu’en juin 2026, le défenseur des Reds et de l’équipe de France n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur du club de la Mersey. Une situation qui attise logiquement de nombreuses convoitises. Depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont attentifs à la situation de l’ex-roc du RB Leipzig. Plus encore, les deux clubs ont manifesté un réel intérêt à l’idée de le faire venir gratuitement en juin 2026. Mais alors que le mercato ferme lundi à 19 heures en Angleterre, l’idée d’un départ d’Ibrahima Konaté est toujours dans les esprits.

Arne Slot à propos d'Ibrahima Konate :



« Je pense qu'il a des choses à améliorer. Mais pour lui, commencer cette saison avec un arrière latéral différent à ses côtés est probablement différent aussi. Il s'agit en partie de s'adapter l'un à l'autre ! »



[🎙@LFC] pic.twitter.com/VSBjIHomGc — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) August 30, 2025

Le site Defensa Central nous apprend que tout est encore possible pour l’avenir du numéro 5 de Liverpool, y compris un départ surprise le dernier jour du mercato. Tout dépend enfaite de la volonté du club anglais, qui pourrait anticiper le potentiel départ de Konaté avec le recrutement d’un défenseur central tel que Marc Guehi par exemple. Si Liverpool venait à conclure l’arrivée du joueur de Crystal Palace, alors un départ du Français dans les ultimes heures du mercato pourrait voir le jour, même si le scénario paraît il faut bien le dire assez peu probable.

Une surprise reste possible pour Konaté

Le média espagnol indique en tout cas que le PSG et le Real Madrid restent à l’affût, les deux clubs étant fans du profil du joueur de 26 ans. Du côté de Paris, un tel transfert dans les ultimes heures du mercato semble difficile à imaginer, surtout à un poste où Illya Zabarnyi a déjà posé ses valises. Surtout, il faudrait un départ en défense centrale pour accélérer une possible arrivée. Or, un départ de Beraldo, de Marquinhos et encore moins de Pacho ne semble être à l’ordre du jour. Une aubaine pour le Real Madrid, qui a terminé son mercato estival selon les journaux espagnols mais qui pourrait surprendre tout le monde en cas d’offre pour Ibrahima Konaté dans les dernières heures du mercato.