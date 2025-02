Konaté rêve du PSG, la réponse choquante de Luis Enrique

Dans : PSG.

Ces dernières heures, le nom d’Ibrahima Konaté fait le buzz au PSG, l’international français étant très ouvert à l’idée de rejoindre la capitale. Mais à la surprise générale, cet intérêt ne serait pas vraiment réciproque.

A la recherche d’un défenseur central droitier pour préparer l’après-Marquinhos, le Paris Saint-Germain a exploré le marché des transferts cet hiver sans pour autant trouver son bonheur. Pas question pour Luis Campos de boucler un transfert sans être certain de la qualité du joueur recruté, le champion de France a donc décidé de reporter à l’été prochain la signature d’un défenseur central. Un nom revient en boucle, celui d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026 et qui n’a toujours pas prolongé avec les Reds.

L’ancien joueur de Salzbourg serait très chaud à l’idée de venir dans la capitale française, mais cet intérêt n’est pour l’instant pas réciproque. A la surprise générale, la Source Parisienne et Foot Mercato nous apprennent que le PSG n’envisage pas de recruter Ibrahima Konaté et que cette piste n’a pas du tout été activée à cette heure. Rien ne dit que ce ne sera pas le cas dans les semaines à venir mais pour l’instant, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas encore passés à l’offensive pour tenter de faire venir le solide défenseur français de 25 ans.

Du côté des supporters parisiens, on espère bien sûr que la situation évoluera car on estime en majorité que Konaté est le joueur idéal pour venir renforcer l’arrière-garde parisienne, en complément de Willian Pacho, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Marquinhos. Reste maintenant à voir ce que décideront les dirigeants parisiens mais pour le moment, Luis Enrique n’a à priori pas encore donné son feu vert pour accélérer sur le dossier du très apprécié « Ibou » Konaté, lequel réalise une saison pleine sous les ordres d'Arne Slot à Liverpool avec 18 matchs de Premier League disputés et peu de blessures pour le moment.