Konaté au PSG, premier accord trouvé ‍!

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pense à Ibrahima Konaté, le défenseur central de Liverpool. Et l'intérêt est réciproque.

Faute de pouvoir faire venir Mohamed Salah, les dirigeants du PSG veulent accueillir un autre joueur des Reds afin de renforcer l'équipe de Luis Enrique. Selon ESPN, Luis Campos aurait commencé à travailler sur le dossier Ibrahima Konaté, le média anglo-saxon confirmant les rumeurs qui circulaient depuis quelques semaines au sujet de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le défenseur international français formé à Sochaux. Pour les champions de France, il s'agit de proposer un choix en plus de Marquinhos, qui ne sera pas éternel puisqu'il a tout de même 31 ans, dans un secteur de jeu où le PSG est encore perfectible. Cette piste prend de plus en plus de poids, dans la mesure où Ibrahima Konaté ne serait pas du tout opposé à revenir en Ligue 1, qui plus est dans le club de sa ville natale, et il l'a déjà fait savoir au Paris Saint-Germain.

Konaté ne dit pas non au PSG

Journaliste pour ESPN, Julien Laurens précise que Konaté, qui sera en fin de contrat dans un an et n'a pas signé la proposition de prolongation offerte par Liverpool, réfléchit encore sur la suite de sa carrière. Mais la perspective de revenir en France ne serait pas un problème pour lui, contrairement à d'autres joueurs qui n'ont jamais voulu faire leur retour en Ligue 1. Avec 21 sélections en équipe de France, et un rôle prépondérant chez les Reds, Konaté serait un énorme renfort pour le Paris Saint-Germain, mais pour cela, il faudra y mettre le prix. Alors que d'autres clubs européens suivent de près la situation du défenseur français de 25 ans, Liverpool exigera au moins 50 millions d'euros pour laisser partir son roc défensif.

Comment Ibrahima Konaté imagine son avenir ? 👀



Réponse ce dimanche à 11h dans le grand format de Téléfoot avec une interview exceptionnelle réalisée par @SaberDesfa pic.twitter.com/lRU6fVqcPp — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 14, 2025

Et cela tombe bien, Ibrahima Konaté sera dimanche l'invité de Téléfoot. Dans un teaser de l'interview accordé par le défenseur des Bleus et des Reds diffusé sur les réseaux sociaux, Saber Desfarges lui pose directement la question de sa possible venue au PSG. Mais pour avoir la réponse, il faudra attendre dimanche. Bien joué TF1, même si visiblement ESPN a déjà eu une réponse.