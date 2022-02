Kimpembe-Sergio Ramos, Daniel Riolo prédit un énorme clash au PSG 

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La gestion du cas Sergio Ramos au PSG énerve au plus haut point Presnel Kimpembe, qui ne s'en cache même plus !

Très attendu, le choix de Mauricio Pochettino pour la défense centrale à aligner face au Real Madrid n’aura probablement pas lieu. Sergio Ramos se plaint de nouveau de ses mollets et est au repos forcé. Un coup dur pour l’Espagnol, qui revenait bien avec une grosse présence physique, une maitrise défensive et même un but à la clé tout récemment. Ses performances avaient presque déjà fait de lui un titulaire pour rencontrer son ancien club. A priori, sauf retour express, les places reviendront à l’inévitable Marquinhos et à Presnel Kimpembe. Ce dernier vit une saison difficile sur le plan mental avec toujours l’ombre de Sergio Ramos au-dessus de sa tête. Une situation que le champion du monde 2018 a du mal à digérer, et qui symbolise le bordel ambiant au sein du PSG selon Daniel Riolo. Le polémiste de RMC révèle même que Kimpembe et Sergio Ramos ne peuvent tout simplement pas se supporter.

La demande de Kimpembe au PSG sur Sergio Ramos

« Le mois dernier, Sergio Ramos c’était, c’est bon il est revenu, toute la presse se met à ses pieds, parfait il est apte pour jouer contre le Real, c’est acté. Et on ajoute que s’il est en forme, c’est Kimpembe qui va dégager du 11. Honnêtement, c’est d’une dégueulasserie sans nom. Kimpembe, qui dans les matchs de Ligue des Champions, a quasiment tout le temps été bon. Que Ramos soit au-dessus à cause de sa carrière, ok. Mais que les supporters, les médias qui demandent sans arrêt des joueurs du club, s’y mettent aussi. Il y a le vice-capitaine, un joueur du club, qui a toujours été vaillant, qui répond présent dans les gros matchs. Et tu le mets à la poubelle car il y a un mec qui a un passé monstrueux et qui ne peut plus jouer qui arrive ? C’est vraiment dégueulasse. Evidemment que Kimpembe l’a mal vécu. Evidemment qu’il fait la gueule. Il ne lui parle pas à Ramos, il l’a mauvaise avec Leonardo, avec le club et avec Ramos. Récemment, il y a eu une grande réception où des joueurs du PSG sont venus s’afficher, et bien Kimpembe a demandé expressément à ne pas être à côté de Ramos, alors qu’il était prévu qu’ils soient assis à côté. Il n’a pas voulu et voilà où on est sur l’ambiance qu’on arrive à mettre dans ce club », a déploré un Daniel Riolo pour qui c’est une nouvelle fois la mauvaise gestion humaine, ou l’absence de gestion, au sein du PSG qui met en lumière des relations compliquées entre certains joueurs.