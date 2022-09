Kimpembe out, le PSG sort son joker

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a perdu Kimpembe pour plusieurs semaines, et se retrouve en danger vu le schéma tactique de Christophe Galtier. Mais l'entraineur parisien a trouvé une solution pour éviter la casse.

Le mercato est terminé et Presnel Kimpembe s’est blessé pour un mois. Voilà le scénario que redoutait tant Christophe Galtier quand il a vu que son club n’avait finalement pas recruté de défenseur central supplémentaire. Pourtant, l’entraineur du PSG l’a clairement demandé lors de sa prise de fonction, et Luis Campos a tout fait pour convaincre sa direction de mettre le paquet pour fair venir Milan Skriniar. Mais personne n’est venu, et avec une défense à trois centraux, le risque était grand de tirer sur la corde dans le calendrier musclé du début de saison. C’est Kimpembe qui, sur un tacle désespéré à la 89e minute du match face à Brest, a vu sa cuisse céder.

Mukiele ne fait pas l'affaire aux yeux de Galtier

Résultat, ce sera déjà du bricolage pour Galtier, qui estime que Nordi Mukiele, recruté pour occuper le poste de latéral droit derrière Hachraf Hakimi mais qui peut aussi prendre la place d’axe droit, n’a pas forcément les qualités pour se mêler à la charnière centrale. Il ne reste plus que Danilo Pereira, impérial ce samedi face à Brest malgré son poste de milieu axial. Mais le Portugais a vu sa reconversion se confirmer ces dernières semaines, et dans l’esprit de son entraineur, il est désormais le numéro 4 de la hiérarchie en défense centrale. Un verdict qui va permettre au PSG de compléter ce secteur de jeu, même s’il n’y a désormais plus aucun joker derrière. En tout cas, cela reste la grande décision du Paris SG et de Christophe Galtier, qui font confiance au Portugais pour être la bonne surprise de ce début de saison, et un joueur bientôt indispensable à la rotation. Mieux et moins cher qu’un joker médical.