Kimpembe éjecté par le PSG, la terrible colère

Par Guillaume Conte

Le PSG a surpris tout le monde en mettant Presnel Kimpembe sur la liste des transferts. Les supporters sont mécontents et ne comprennent pas Luis Campos.

Le feuilleton Neymar est bien parti pour secouer le Paris SG cet été. Mais une autre série est sur le point de commencer avec l’avenir de Presnel Kimpembe. Le défenseur parisien avait lui-même allumé le feu le mois dernier en expliquant qu’il se posait des questions sur son avenir. Une sortie qui avait fortement déplu aux dirigeants parisiens, qui ne veulent plus entendre des joueurs qui dictent le tempo sur le marché des transferts ou une éventuelle prolongation. De son côté, un club comme Chelsea en avait profité pour se rapprocher du clan du défenseur central, histoire de lui faire comprendre qu’il avait un point de chute au chaud s’il voulait lâcher le PSG cet été. Une piste bien évidemment validée par Thomas Tuchel et son ancien compère Thiago Silva.

50 millions d'euros pour Kimpembe

Mais ce vendredi, le dossier Kimpembe a encore pris une autre allure avec les informations de Foot Mercato, qui a dévoilé que le champion du monde avait tout simplement été placé sur la liste des transferts par Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG a même déjà fixé le prix de « Presko » avec une demande à hauteur de 50 millions d’euros. La présence de Marquinhos et Sergio Ramos, la probable arrivée de Milan Skriniar et d’un autre défenseur central, provoquent donc cette possible vente de Kimpembe. A deux ans de la fin de son contrat, le pur Parisien ne s’attendait probablement pas à une telle décision de la part de son club.

Kimpembe



- 16ème salaire du PSG

- Très bon en 1c1

- Dur sur l’homme

- Très bon pour sortir sur le porteur et le cadrer

- Joue 95% de l’avant

- Casse des lignes par la passe et la conduite

- Jamais blessé et ne souffle jamais

- Aucun soucis extra sportif



Mais on veut le dégager — kevzor_TV (@kevzor_TV) July 1, 2022

Les supporters du PSG non plus et ils ne comprennent vraiment pas la diligence qu’a leur club à se séparer d’un joueur emblématique. Pas forcément toujours irréprochable sur le terrain, même si les interventions sont nombreuses pour rappeler que Sergio Ramos par ses absences, et Marquinhos, par son match raté à Madrid, n’ont pas vraiment fait mieux que le Français cette saison. L’acharnement contre Kimpembe est clairement vécu comme une injustice par les fans parisiens. « On a des Icardi, Herrera etc.. mais le premier joueur qu’ils veulent vendre c’est Kimpembe », « Kimpembe 17 matchs en phase finale de LDC, skriniar 2. Je suis le 1er à critiquer les sauts de concentration de kimpembe, mais l'expérience du très très haut niveau elle est de son côté, respectons son parcours au PSG qd mm », « Ici, on est pour que le guerrier Kimpembe il a largement sa place, d’autres doivent partir avant lui », « Y a 3 jours t’as Nasser qui dit qu’il veut que des parisiens dans l’équipe pour au final vendre Kimpembe », ont balancé des supporters parisiens dégoûtés sur les réseaux sociaux. Si le champion du monde a des défauts, il a aussi l’avantage d’être encore jeune, déjà expérimenté, rarement blessé et rarement dans les mauvais coups, en plus d’être un véritable « Titi ». La première décision forte de Luis Campos commence déjà à agacer au PSG.