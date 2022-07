Kimpembe, Chelsea va faire pleurer le PSG

Presnel Kimpembe se sent poussé dehors au PSG. Chelsea compte en profiter, et peaufine une offre très sérieuse.

« J'ai lu tout ce qui a été dit dernièrement sur Kimpembe. On en a même rigolé ensemble ». Les rumeurs sur l’avenir de Presnel Kimpembe loin du PSG ont visiblement inspiré Christophe Galtier. L’entraineur parisien a reconnu qu’il ne pouvait pas connaitre l’avenir de son défenseur central, mais a tenu à faire savoir qu’il ne pouvait pas prendre tous les bruits de couloir au premier degré. Toutefois, la rigolade pourrait s’arrêter brutalement tant Chelsea passe aux choses sérieuses dans ce dossier.

Selon l’informateur spécialisé Fabrizio Romano, le club anglais a décidé de passer la vitesse supérieure sous l’impulsion de son nouveau propriétaire et surtout de son entraineur Thomas Tuchel. Si ce dernier ne veut pas de Neymar, il a bien envie de faire de Kimpembe l’un de ses nouveaux maillots forts en défense. L’exemple de Thiago Silva, qui avait quitté le PSG pour devenir champion d’Europe avec Chelsea, doit certainement trotter dans la tête de tout le monde. En tout cas, la formation de Premier League se prépare à effectuer une première offre à hauteur de 45 à 50 millions d’euros. Et le champion de France ne sera pas pris au dépourvu puisque le spécialiste du mercato assure que les deux clubs discutent déjà d’un éventuel transfert, preuve que les deux camps envisagent un accord si tout le monde y trouver son compte.

Financièrement parlant, l’offre de Chelsea risque d’être vue comme un peu juste, puisque le PSG espère récupérer 60 à 65 ME avec son champion du monde 2018. Une telle offre rentrerait dans le cadre du montant amené à faire réfléchir Nasser Al-Khelaïfi. Si le PSG compte bien sur Kimpembe pour cette saison, le recrutement prévu en défense met le joueur en alerte. Et le défenseur n’est pas considéré comme intransférable en cas de belle offre justement. Il y a en effet bien longtemps que Paris n’a pas effectué une très grosse vente, et l’image renvoyée sur sa capacité à vendre et financier d’autres transferts serait belle pour la direction.

Chelsea and Paris Saint-Germain are in direct talks for Presnel Kimpembé deal. Initial request around €60/65m but Chelsea are prepared to submit €45/50m proposal. Work in progress. 🔵 #CFC



PSG consider Kimpembé part of the project - but he can leave in case of good proposal. pic.twitter.com/7pcV6YWD3q