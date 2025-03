Kimmich arrête son cinéma et envoie promener le PSG

Taulier du Bayern Munich où il est arrivé il y a 10 ans, Joshua Kimmich se cherchait un nouveau club après l’échec des négociations pour une prolongation de contrat.

Il faut dire qu’à 30 ans, l’international allemand a un peu perdu de sa superbe même s’il reste un élément important. Le milieu de terrain avait ainsi fait des appels du pied au FC Barcelone, au PSG, et à quelques clubs anglais, avec la perspective forcément alléchante d’arriver libre cet été. Mais le bras de fer n’aura pas duré bien longtemps, et Sky Deutschland coupe court à tout suspense. Kimmich a trouvé un accord total pour un nouveau contrat l’emmenant jusqu’en juin 2029. Les papiers sont en train d’être finalisés et l’annonce est prévue dans les prochains jours, signe que tout est désormais réglé. Le média allemand assure que seul le PSG était réellement en course pour le faire venir, et que l’ancien de Leipzig a réellement étudié cette possibilité avant de revenir vers le Bayern Munich pour ficeler sa prolongation de contrat.

BREAKING | Total verbal agreement between FC Bayern and Joshua Kimmich on a new contract until 2029!



Green light from the entire Bayern board. Final paperwork is in progress. Contracts are set to be signed this week, with the announcement planned soon.



Kimmich will extend…