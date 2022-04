Karim Benzema sort du silence et fait encore pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema est revenu longuement sur l'élimination du PSG par son Real Madrid le mois dernier. L'attaquant français fait un énorme aveu, il n'y avait beaucoup plus fort que Paris cette saison.

Quasiment un mois après le fameux soir du 9 mars, Karim Benzema s’est longuement confié dans L’Equipe sur ce fameux match retour à Santiago Bernabeu. Battu à l’aller 1-0, mené à la pause 1-0 également, le Real Madrid n’a jamais baissé les bras face au PSG et a inscrit trois buts après la pause pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Trois buts signés Karim Benzema, qui assure ne jamais avoir douté malgré la situation longtemps compromise. « Tu peux demander à mes coéquipiers qui étaient là dans le vestiaire. 1-0 pour Paris, ça ne changeait rien pour nous, on savait qu'on devait marquer deux buts dans tous les cas. À la mi-temps, j'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde : "Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d'attaquer. C'est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille" », a expliqué KB9, qui a amené de la certitude et de la confiance à son vestiaire malgré le scénario défavorable.

Le PSG faisait peur à Karim Benzema

Ultra décisif dans cette rencontre, l’attaquant français estime que son équipe a fait un énorme pas en éliminant le PSG. En effet, si certains supporters parisiens se disaient que cela devait être leur année en Ligue des Champions, c’est aussi l’avis de Karim Benzema, persuadé que le club français était l'équipe la plus inquiétante de la compétition. « Il n'y a pas de favori. Regardez PSG-Real : on était favoris à l'aller, peut-être. Et au retour, le PSG était devenu ultra-favori. Donc ça ne veut rien dire. Chelsea est une très bonne équipe, on ira là-bas pour chercher un bon résultat. L'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Paris », a assuré le buteur du Real Madrid, pour qui le PSG était selon lui au-dessus du Bayern, de Liverpool, Chelsea et Manchester City. A confirmer donc très rapidement puisque la formation espagnole sera confrontée aux Blues ce mercredi soir à Stamford Bridge. Mais avec un Karim Benzema au niveau du match face au PSG, le Real Madrid peut légitimement se dire qu’il est capable de prendre sa revanche de la saison passée, où il avait été étouffé par le collectif de la formation de Thomas Tuchel.