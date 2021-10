Karim Benzema provoque le Qatar avec Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Juste avant de retrouver l'équipe de France, et Kylian Mbappé, Karim Benzema entre encore une fois dans le dossier concernant l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et KB9 plaide encore la cause du Real Madrid.

Trois mois après la triste fin des Bleus lors de l’Euro, les joueurs de Didier Deschamps vont se retrouver afin de tenter de rafler la Ligue des Nations. Même si ce trophée né du cerveau des pontes de l’UEFA ne vaut rien, il a le mérite de regrouper quatre énormes cylindrées européennes, à savoir l’Italie, vainqueur de l’Euro, mais aussi l’Espagne, la Belgique et donc la France. Pour cette mini-compétition, le sélectionneur tricolore a retenu ses meilleurs atouts, et notamment ses deux stars offensives, Karim Benzema et Kylian Mbappé. Si le joueur du PSG connaît une petite panne en matière d’efficacité avec son club, l’ancien Lyonnais tourne lui à plein régime avec le Real Madrid.

🎙️El Chiringuito | Eduardo #Inda



"Zidane a parlé avec Mbappé pour lui dire de faire le premier pas. Je l’ai dit et je le répète : le Real Madrid va essayer de boucler ce transfert cet été, afin d’accueillir Mbappé à la fin de la saison prochaine." pic.twitter.com/1F5EJIiCyj — Madrid France (@Madrid_FRA) July 4, 2019

On le sait depuis le retour de Karim Benzema en équipe de France au printemps dernier, le joueur de Florentino Perez apprécie plus que tout évoluer avec Kylian Mbappé, au point même que certains ont mis sur cette association le début des soucis pour les Bleus. Au sein du collectif français, il y aurait Benzema et Mbappé d’un côté, et Griezmann et Giroud de l’autre, même si ce dernier n’est désormais plus dans le groupe français. En dehors de cela, Karim Benzema a réussi à fâcher un peu les supporters du Paris Saint-Germain en poussant très fort Mbappé vers le Real Madrid en plein mercato.

Kylian Mbappé, Karim Benzema et le Real Madrid, le PGS s'énerve

Tandis que les deux dernières semaines du marché des transferts étaient bouillantes, au point même que certains pensaient même que Kylian Mbappé allait rejoindre Karim Benzema chez les Merengue pour près de 200 million d’euros, ce dernier avait affirmé qu’il était persuadé que son compatriote allait rejoindre Madrid. Cela ne s’est pas fait sur le coup, mais visiblement le candidat au Ballon d’Or 2021 n’a pas l’intention de se taire dans ce dossier, quitte à irriter un peu plus les dirigeants qataris du PSG lesquels estiment que du côté du Real Madrid on ne doit pas trop en faire et surtout que chacun doit rester à sa place.

⚽ Voici le classement des joueurs impliqués sur le plus de buts en club en 2021 !



🥇 Haaland : 50

🥈 Mbappé : 42

🥉 Lewandowski : 40

4⃣ Messi : 37

5⃣ Benzema : 37



👀 Cristiano Ronaldo est 9ème (28) pic.twitter.com/5t0KG1wzQW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 25, 2021

Ce samedi, dans un entretien accordé à L’Equipe, Karim Benzema ne varie pas d’un iota concernant Kylian Mbappé. « Si j’attends Kylian Mbappé la saison prochaine au Real ? Il l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps », lancé l’international tricolore aux 90 sélections. Des propos qui vont encore une fois faire tousser les supporters et les dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels ne sont pas loin de penser que Karim Benzema se sert de sa présence en équipe de France pour faire la promotion du Real Madrid auprès de Kylian Mbappé. Et cela même si ce dernier est assez grand pour faire ses choix de carrière, puisqu'on se souvient qu'en 2017, avant de signer au PSG en provenance de Monaco, l'attaquant parisien avait longuement réfléchi à l'offre venue alors du Real Madrid. Mais pour Nasser Al-Khelaifi et l'Emir du Qatar, rien n'est décidé et du côté de Doha on est prêt à toutes les folies pour prolonger Mbappé, n'en déplaise à Benzema.