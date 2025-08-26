Kang-in Lee esclave du PSG, la Corée du Sud accuse

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

La situation autour de Kang-in Lee commence à sérieusement inquiéter la Corée du Sud. Le natif d'Incheon possède toujours l'étiquette de remplaçant de luxe et son pays natal se demande pourquoi le PSG est aussi gourmand sur son prix de vente.

Réaliser un quintuplé en remportant le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Europe a indéniablement fait augmenter la valeur marchande des joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain. La saison dernière, Luis Enrique a réussi à constituer un groupe uni et un collectif particulièrement bien huilé qui permettait à chaque joueur d'avoir son importance. Toutefois, Kang-in Lee n'a pas vraiment réussi à se mettre particulièrement en avant. Un maigre bilan (49 matchs, 7 buts, 6 passes décisives) et une absence de titularisation lors de la Coupe du monde des clubs ont fait émerger les rumeurs indiquant qu'il était sur le départ. Plusieurs clubs sont apparemment intéressés par son profil, notamment en Premier League, mais le PSG est très gourmand. De quoi susciter l'indignation en Corée du Sud.

Kang-in Lee inquiète la Corée du Sud

« Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang-in Lee se voit offrir suffisamment d’opportunités. Je sais qu’il est impossible pour le PSG de faire jouer tous ses joueurs titulaires à chaque match, mais beaucoup trouvent difficile à comprendre qu’il soit systématiquement écarté des matchs importants. C’est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude quant au maintien du niveau de performance. Peu importe la taille du club, il est difficile pour un joueur qui ne peut pas jouer de réaliser de bonnes performances », a indiqué le journaliste corée Nam Jang-hyun à Foot Mercato.

Mais ce n'est pas tout, loin de là. « Kang-in Lee est-il un esclave du PSG ? Son prix de 45 ME est 'mauvais'. Restera-t-il un joueur permanent de la rotation ? Le montant est excessif pour un joueur non titulaire », a carrément déclaré le média Chosun. A moins d'un an de la Coupe du monde aux Etats-Unis, la Corée du Sud s'inquiète logiquement de voir l'un de ses éléments les plus importants se cantonner à un rôle de second couteau à Paris.