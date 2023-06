Kane pour oublier Messi, le Qatar l’a promis à Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG a depuis longtemps tourné la page Lionel Messi. Un accord de longue date avec Kylian Mbappé est révélé, avec l’ambition de changer le visage de l’attaque parisienne en remplaçant l’Argentin par Harry Kane.

Lionel Messi n’a pas voulu perdre de temps. Quelques jours après la fin de la saison, l’Argentin a annoncé son arrivée à l’Inter Miami. Même s’il reste quelques détails à finaliser, le joueur qui vient de passer deux saisons au PSG n’avait aucune confiance en Joan Laporta pour revenir au FC Barcelone, qui l’avait laissé tomber deux ans plus tôt. De son côté, Paris n’a clairement pas insisté pour le conserver, alors qu’il n’aurait eu nulle part ailleurs la possibilité de disputer la Ligue des Champions tout en conservant un tel niveau de salaire. Surtout qu’en décembre, dans la foulée de la Coupe du monde, la priorité de tout le monde, du Qatar comme du clan Messi, était de continuer à Paris.

Le PSG n'a pas retenu Messi pour une raison

Mais progressivement, les positions se sont écartées. L’élimination prématurée en Ligue des Champions a été donnée comme explication principale de l’éloignement des positions, mais ce n’est pas ce qu’affirme Miguel Serrano, journaliste pour OK Diario. Selon cette source, dans sa volonté de lui présenter le projet du club pour la saison prochaine, le PSG a promis à Kylian Mbappé que tout serait mis en oeuvre pour qu’il puisse enfin trouver la place parfaite qui lui convient sur le terrain. Le message du « Pivot Gang » est donc parfaitement passé, et cela signifie la fin des attaquants qui se baladent devant sans avoir la capacité de fixer. C’est le cas de Lionel Messi, qui était jugé incompatible avec l’arrivée d’un vrai numéro 9. Ainsi, le départ de l’Argentin a été envisagé dès le début de l’année 2023, ce qui explique aussi pourquoi le PSG n’a pas insisté une seule seconde pour le conserver, et n’a pas effectué de proposition de taille pendant le printemps alors que le départ de l’Argentin se dessinait.

Maintenant que Lionel Messi n’est plus dans l’effectif parisien, le recrutement d’un vrai avant-centre se met en place. Et un an après avoir promis de tout faire pour obtenir les services de Robert Lewandowski, qui a même discuté avec le PSG et avec Kylian Mbappé, le PSG va repartir à l’assaut dans ce dossier sensible. Désormais, la piste se nomme Harry Kane, et Nasser Al-Khelaïfi risque de devoir se frotter au Real Madrid. En effet, le club espagnol vient de perdre Karim Benzema et ne peut donc plus attendre pour trouver son buteur. Si Florentino Pérez a frappé fort en sécurisant l’arrivée de Jude Bellingham, le président madrilène se sait attendu sur le dossier d’un attaquant de pointe alors que KB9 a connu une dernière saison délicate.

Le PSG dominé par le Real pour Kane

Mais le média espagnol l’affirme, c’est une véritable promesse que le Qatar a fait à Mbappé, et le PSG va mettre le paquet pour la tenir. A l’heure où Harry Kane a l’accord de Tottenham pour quitter Londres en cas de belle offre, ce dossier reste complexe. Le joueur rêve de jouer pour Manchester United, mais Tottenham préfère le voir partir à l’étranger. Le Real Madrid et le PSG ont donc leurs chances, même s’il faudra autant séduire les Spurs que le joueur. La situation devrait se décanter très rapidement, puisque le Real Madrid, qui vient de sécuriser Jude Bellingham, a prévu de faire une offre officielle dans les prochains jours affirme Eduardo Inda. Et surtout, en cas de choix à faire, le Prince Harry aurait une préférence pour Madrid, niveau prestige et capacité à remplir son armoire à trophées encore vierge avec des titres prestigieux. Pas de quoi mettre le PSG KO, puisque Paris a fait une promesses qu’il compte bien tenir en faisant absolument tout pour ramener un numéro 9 de stature internationale au Parc des Princes.