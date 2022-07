Kalimuendo choque le PSG et bouleverse le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur de deux buts en trois matchs lors de la tournée du PSG au Japon, Arnaud Kalimuendo a marqué des points dans l’esprit de Christophe Galtier.

Il faisait partie des joueurs que le Paris Saint-Germain voulait vendre afin de renflouer ses caisses, mais Arnaud Kalimuendo a marqué des points lors de la tournée du PSG au Japon. Estimé à plus de 20 millions d’euros sur le marché des transferts, Arnaud Kalimuendo, priorité de Leeds United, pourrait finalement rester dans la capitale française. Et pour cause, RMC dévoile que Christophe Galtier compte sur le natif de Suresnes. La bonne humeur d’Arnaud Kalimuendo, son implication sur le terrain, son dynamisme dans le jeu et son efficacité sont autant d’atouts qui ont marqué le coach du PSG, qui aimerait maintenant le voir rester afin d’intégrer la rotation en attaque. « Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché, du mercato » a d’ailleurs déclaré Christophe Galtier au sujet de l’ex-attaquant du RC Lens en conférence de presse.

Galtier aimerait garder Kalimuendo au PSG

Malgré ce discours de façade et ce très bon stage au Japon, Arnaud Kalimuendo a-t-il réellement une chance de rester au PSG, qui a reçu des offres supérieures à 20 millions d’euros ces deux dernières semaines ? Il semblerait qu’en interne, la question se pose sérieusement. Idéalement, après le recrutement d’Hugo Ekitike et alors que le PSG compte aussi Neymar, Icardi, Messi et Mbappé dans l’effectif, Christophe Galtier souhaitait recruter un attaquant plus expérimenté au profil plus aérien afin de lui apporter une solution différente en cours de jeu. Dans le cas où le Paris SG trouverait son bonheur, alors Arnaud Kalimuendo pourrait partir. Mais le club parisien n’en fait plus une priorité et pourrait se contenter bien volontiers de celui qui sort de deux saisons abouties au RC Lens. Chez les supporters parisiens, nul doute que l’on verrait d’un très bon œil la présence de Kalimuendo au côté d’Ekitike pour la rotation. De quoi redonner un côté moins « bling bling » et plus « made in PSG » au champion de France en titre. Ce qui collerait ainsi avec les propos de Nasser Al-Khelaïfi il y a un mois sur la nouvelle politique du club.