José Mourinho attend son heure au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

José Mourinho fait partie de la liste des entraineurs courtisés par le PSG en vue de la saison prochaine. Mais il n'est pas le plan A. Le Portugais pourrait néanmoins être tenté en cas de belle offre.

Souvent annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, José Mourinho n’a jamais vraiment été courtisé par le club français. Le manque d’intérêt concret a pendant longtemps été réciproque. L’entraineur portugais souffrait de sa réputation d’être un entraineur pragmatique pour ne pas dire défensif, et sa capacité à faire exploser un vestiaire quand il y a des stars plus grandes que lui a souvent calmé Nasser Al-Khelaïfi dans l’intention d’aller plus loin. De son côté, malgré le prestige, le Spécial One a toujours préféré rejoindre des championnats plus huppés, même s’il ne s’est plus vraiment retrouvé à la lutte pour les titres majeurs, nationaux comme en Ligue des Champions. Actuellement, à l’AS Roma, il parvient à maintenir la Louve dans la course au podium, mais n’est pas non plus considéré comme un entraineur intouchable par ses dirigeants, ou par les supporters romains.

"Si je suis autant critiqué c’est de ma faute. J’ai mal habitué les gens. J’ai mis la barre trop haut en gagnant trop partout ou je suis passé." pic.twitter.com/JbWJsVlb5G — José Mourinho Show (@Jmshow10_) April 27, 2023

Cela pourrait être l’occasion d’aller chercher un entraineur à poigne capable de bousculer un vestiaire parisien qui n’a clairement pas la rage au ventre dans les grands matchs. Un élément que José Mourinho peut apporter et qui compte aux yeux du PSG désormais. Le club parisien ne compte déjà plus sur Christophe Galtier, qui va finir la saison et probablement prendre la porte. Mais encore faut-il lui trouver un successeur. L’entraineur portugais fait partie de la liste, mais il représente plutôt un plan C.

Le PSG préfère Zidane et Motta

C’est ce que révèle le média CaughtOffisde, persuadé qu’il y a deux noms qui arrivent sur le dessus de la pile au PSG, bien avant José Mourinho. « Si Luis Campos reste au PSG, il y aurait une bonne connexion portugaise, mais Mourinho est probablement derrière deux autres candidats déjà évoqués : Zinedine Zidane et Thiago Motta. Mourinho connait un bon passage en Série A et celui lui a permis de réparer un peu sa réputation. Cela peut donc provoquer un intérêt cet été. Et le PSG, avec une belle offre et un bel effort pour le convaincre, cela peut se faire », a prévenu le journaliste Jonathan Johnson, pour qui l’ancien coach de Chelsea, Manchester United ou Tottenham pourrait découvrir un nouveau championnat en rejoignant Paris cet été si Nasser Al-Khelaïfi mettait le paquet.