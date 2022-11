Joao Felix au PSG en janvier, cinq énormes indices !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se prépare à frapper un grand coup cet hiver avec le recrutement de Joao Felix. Les planètes s'alignent pour ce transfert qui approchera les 100 millions d'euros.

Considéré comme un mercato de réajustement pour les équipes qui n’ont pas trouvé satisfaction en première partie de saison, le marché des transferts hivernal est bien parti pour être plus fou que d’habitude. La Coupe du monde bouleverse les habitudes du monde du football, et nul doute que certains clubs s’arracheront les révélations de la compétition au Qatar. Le PSG est annoncé comme très actif pendant ce mercato avec notamment la quête d’un joueur par ligne dans le viseur de Luis Campos. Un objectif ambitieux qui répond à un manque, et donc à une demande de Christophe Galtier, mais aussi un Kylian Mbappé qui se trouve un peu seul sur le front de l’attaque par moments.

L'Atlético ne croit plus en Joao Felix

C’est pourquoi la piste menant à Joao Felix, qui n’est pourtant pas un pur pivot en attaque, prend énormément de poids ces derniers jours. La pépite portugaise ne parvient pas à s’imposer totalement dans le système très frileux de Diego Simeone, et envisage de changer d’air. Pour le journal Don Balon, les indices commencent à pleuvoir pour l’arrivée de Joao Felix au PSG dès cet hiver. En premier lieu, l’Atlético de Madrid et son entraineur argentin ne comptent plus insister avec l’ancien du Benfica Lisbonne, et ont donné leur accord à un transfert dès ce mois de janvier. Deuxièmement, le joueur est lui aussi lassé par sa situation et rêve de changer d’air pour relancer une carrière qui ne décolle pas comme cela été prévu après son arrivée à 120 millions d’euros en 2019.

Troisième point, Jorge Mendes est bien évidemment l’agent du joueur et il entretient de très bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, avec qui les discussions pour le moment informelles ont déjà débuté. Ensuite, le montant du transfert est déjà déterminé puisque le PSG serait prêt à lâcher 90 millions d’euros pour s’offrir ce renfort en attaque. Enfin, cinquième et dernier indice, le PSG entend bien boucler ce dossier pour assurer l’avenir, sachant que le risque de voir Lionel Messi quitter le club en fin de saison est réel, et que l’avenir de Kylian Mbappé à Paris n’est pas aussi paisible qu’annoncé l’été dernier. Le Paris SG se retrouve donc en parfaite position pour conclure ce dossier où il a pour le moment l’énorme avantage d’être seul pour le moment.