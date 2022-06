Javier Tebas, Monsieur anti-PSG est une balance

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG ne passe pas du tout en Espagne et notamment chez Javier Tebas. Le patron de la Liga, très critique envers le club parisien, est prêt à tout pour contester le pouvoir financier du PSG.

Plus de deux semaines après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG, le choc reste puissant en Espagne. Au vu du niveau affiché par le jeune prodige français depuis plusieurs mois, difficile de ne pas être déçu quand tous annonçaient son arrivée imminente au Real Madrid. Au-delà de la volte-face du joueur, c'est surtout le PSG qui crispe les Espagnols. Le plus virulent n'est pas Florentino Perez mais bien Javier Tebas, le président de la Liga. Déjà très hostile à la Ligue 1 et au PSG, Tebas est en roue libre depuis que Mbappé a échappé au Real et à son championnat.

Tebas veut traîner le PSG devant la justice

En cause, le contrat mirobolant offert par le club parisien à Kylian Mbappé contre la reconduction de son contrat. 100 millions d'euros de salaire annuel net et une prime à la signature de 300 millions d'euros. Des chiffres affolants, bien supérieurs à ce que peuvent proposer la plupart des clubs. Une opération jugée illégale par Tebas à l'instar du transfert de Haaland à Manchester City. Pour lui, ces clubs ne peuvent payer ces transferts et vont tricher vis-à-vis des règles financières. Pour contrer cela, il fait appel à la justice pour défendre l'avenir du football européen.

Javier Tebas (La Liga president): "The conflict with PSG over Mbappé's renewal? I'm not defending Real Madrid, I'm defending European football." pic.twitter.com/1QlYYEvzgH — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 13, 2022

« Il est impossible que le PSG ait pu boucler l’opération Mbappé avec le règlement actuel du fair-play financier. Nous n'allons pas seulement nous en tenir à l'UEFA. Nous irons devant les justices française et suisse. Ça suffit. Il faut arrêter cela. C'est l'une des choses dont le Real Madrid s’est plaint. Ils ont raison et nous allons les soutenir pour le bien du football européen », avait-il annoncé dans Marca. Il en a remis une couche devant l'association de la presse sportive de Valladolid ce lundi.

« Je ne défends pas Madrid dans l'affaire Mbappé, je défends le football européen. Autoriser ces opérations hors marché alors que ces clubs sont déjà hors marché est plus dangereux que la Super League. Le PSG va se retrouver avec des pertes de 200 M€, ils en traînent déjà 300 et ils vont renouveler Mbappé avec ces montants. Ils vont devoir tricher, je ne sais pas s'ils vont devoir payer en dehors de l'environnement français ou engraisser les sponsors, ce qu'ils font déjà. Au sujet de City, Raiola avait été très clair sur la question des commissions. Ils ont dû faire quelque chose, car Haaland demandait plus aux clubs en plus des 60M€ qui ont été payés. Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG, la semaine dernière nous l'avons fait avec City », a t-il indiqué. Cependant, Javier Tebas est loin d'avoir gagné sur ce dossier d'autant que les règles du fair-play financier ont été récemment assouplies par l'UEFA.