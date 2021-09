Javier Tebas convoque le PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en froid avec le Paris Saint-Germain, Javier Tebas, le président de la Liga, a proposé un rendez-vous en tête-à-tête avec les dirigeants qataris.

Nouvel épisode de la guerre opposant Javier Tebas au PSG. Au début du mois de septembre, face aux nouvelles attaques du dirigeant espagnol, qui ne digérait pas le mercato XXL réalisé par Paris en cette période de crise, le PSG était monté au front pour détruire Tebas dans une lettre cinglante : « Cher Monsieur Tebas, vous vous permettez d'attaquer publiquement le championnat de France, notre club, nos joueurs mais aussi les amoureux du football français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le football, et d'autres sorties non fondées. Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l'État ».

« Je suis prêt à m'asseoir à une table, avec le PSG »

Une attaque à laquelle Tebas a répondu, en proposant même une rencontre avec la direction du club de la capitale française dans les semaines à venir. « Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit. Je suis prêt à m'asseoir à une table, avec le PSG, et leur expliquer pourquoi je pense qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier. Nous pourrions clarifier la situation. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J'imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous », a lancé le président de la Liga sur RMC Sport. Tebas n’en démord pas, surtout depuis que le PSG a piqué Messi au Barça, quatre ans après Neymar : Paris est un club qui ne respecte pas les règles du fair-play financier. Quoi qu’il en soit, si Nasser al-Khelaïfi et Leonardo acceptent ce rendez-vous avec Tebas, les débats seront forcément houleux.