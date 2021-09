Le PSG triche, Tebas révèle les preuves

Dans : PSG.

Dans une énième sortie médiatique contre le Paris Saint-Germain, le président de la Liga Javier Tebas a selon lui prouvé que les Parisiens ne respectent pas le fair-play financier. Contrairement au Real Madrid dont la gestion serait parfaite.

Il faut croire que la lettre envoyée la semaine dernière n’a rien changé. Dans un courrier officiel, le Paris Saint-Germain répondait sèchement à Javier Tebas pour lui demander de cesser ses critiques incessantes. Sauf que le président de la Liga se moque royalement de l’agacement du vice-champion de France. Car une fois de plus, la presse espagnole relaye de nouveaux propos du dirigeant qui accuse ouvertement le club francilien de contourner les règles du fair-play financier.

Tebas persiste sur le PSG

« Le Real Madrid a la capacité de faire ce qu'il veut. Il ne pourra jamais être le PSG parce que le PSG triche, a lâché Javier Tebas. Ils ont une masse salariale proche de 600 millions d'euros dans un championnat où les droits TV ont baissé de 40%. En matière de sponsoring, c'est impossible que le PSG touche en moyenne 30% de plus que Manchester United, le Real Madrid, le Barça... Le Real Madrid ne sera pas le PSG parce qu'il n'entre pas dans le jeu de la triche, et ce n'est pas un club Etat. C'est un des problèmes qu'il y a dans le foot. »

Puis le patron du championnat espagnol a défendu ses deux cadors annoncés en difficulté. « Ni le Real Madrid ni le Barça ne sont ruinés, a-t-il certifié. Il y a au moins 80% des clubs en Europe qui sont dans une plus mauvaise situation. En ce qui concerne le Real Madrid, je pense que c'est le club qui a le mieux géré la pandémie, avec une rigueur énorme pour gérer sa masse salariale. » De son côté, le directeur sportif Leonardo a de nouveau assuré à Canal+ que le Paris Saint-Germain respectait les règles, et ce peu importe ce que raconte Javier Tebas, qui s'exprime « pour faire parler de lui et de la Liga, dans un moment où elle n’est pas en très bonne santé. »