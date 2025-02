Inter ou PSG, tout le monde s'arrache Donnarumma

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Un temps associé à l’Inter Milan, Gianluigi Donnarumma n’ira nulle part. Son agent affirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent le conserver au sein de leur effectif.

Quelques semaines, voire mois, de passage à vide ont suffi à la direction du Paris Saint-Germain pour reconsidérer l’avenir de Gianluigi Donnarumma au sein du club. Souvent irréprochable, parfois maladroit, le portier italien a eu du mal à convaincre totalement sa direction de lui offrir une prolongation de contrat. Finalement, ses dernières excellentes prestations et son désir exprimé en public de jouer encore longtemps au PSG lui ont valu un revirement de situation. Dans un entretien accordé à un média italien, son agent démonte toutes les rumeurs et réaffirme la confiance qui règne entre Gigio Donnarumma et son club.

Son agent ne s'inquiète pas

Pour Chiamarsi Bomber, Enzo Raiola a longuement évoqué l’avenir de Gianluigi Donnarumma. L’occasion pour lui de démonter les rumeurs l’envoyant à l’Inter Milan. « Le PSG a exprimé à plusieurs reprises son désir de continuer avec Gigio et il en va de même pour lui. Il n'y a eu aucun contact avec l'Inter ou d'autres clubs. Je pense que s’il est mis sur le marché, il n'aura aucun problème à trouver des équipes intéressées. Mais pour le moment, il n'y a pas de portes ouvertes dans cette direction. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, nous ferions notre évaluation. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion de contrats et nous travaillons sur l'hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence », explique l’agent du gardien de but du PSG.

Pour rappel, Gianluigi Donnarumma est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. Il faudra donc que toutes les parties trouvent rapidement un terrain d’entente d’ici à l’été prochain.