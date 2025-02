Chelsea drague Luis Campos, le PSG sort une arme secrète

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère encore boucler certaines prolongations de contrat dans les prochaines semaines. Le club de la capitale veut notamment parvenir à un accord avec son directeur sportif, Luis Campos.

Le PSG a un projet clair à mettre en place depuis l'arrivée de Luis Enrique. L'Espagnol est difficile à contenter et Luis Campos a rapidement pu le constater. Cependant, les deux hommes travaillent désormais bien ensemble et connaissent des réussites suite aux derniers mercatos réalisés. Si Luis Enrique vient de prolonger son contrat dans la capitale, ce n'est pas encore le cas pour le Portugais, qui voit son bail expirer à l'issue de la saison en cours. Pas mal de rumeurs sortent au sujet de l'avenir de l'ancien dirigeant de Monaco. A l'heure actuelle, rien n'est signé avec aucune équipe, et surtout pas avec Chelsea.

Luis Campos et Chelsea, une clause change tout

Selon les informations de Ben Jacobs, il n'y a en effet pas de négociations avancées entre les Blues et Luis Campos pour une arrivée prochaine du Portugais à Londres. Chelsea ne recherche tout simplement pas de directeur sportif et aurait plutôt besoin de lui comme conseiller sur certains recrutement. De son côté, le Paris Saint-Germain espère lui prolonger le Lusitanien, satisfait de son travail. Un travail qui pourrait permettre au club de la capitale de tout rafler cette saison. Et dans ces conditions, Nasser Al-Khelaïfi n'est pas prêteur. Car si le Portugais possède un contrat lui permettant de travailler pour un autre club, comme ce fut le cas avec le Celta Vigo, il possède une clause lui interdisant de prodiguer ses services pour une formation de Premier League.

Ce mercredi soir, les champions de France ont un déplacement à Rennes pour y défier le Stade Briochin en quarts de finale de la Coupe de France. Ensuite, ce sera la réception du LOSC en Ligue 1 au Parc des Princes puis celle de Liverpool en Ligue des champions. L'effectif du PSG sera mis à rude épreuve et viendra ensuite le véritable moment de juger le travail de Luis Campos sur le marché des transferts.