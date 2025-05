Indice UEFA ‍: Le PSG perd une place

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'est fait dépasser par Manchester United, qui cartonne en Europa League, au classement des clubs européens cette saison.

Il n’y a pas que la Ligue des Champions dans la vie et ce jeudi les clubs anglais ont fait un carton plein en Europe League et en Conférence League pour placer trois clubs en finale au total. Manchester United a confirmé sa large victoire de l’aller (3-0) avec un nouveau succès 4-1 face à l’Athletic Bilbao. Deux succès et une qualification, les Red Devils ont empoché suffisamment de points pour doubler le PSG au classement de l’indice UEFA de cette saison, et prendre donc la 4e place. Le club anglais possède désormais 32,500 points, contre 31,500 au club parisien. La menace s’est même précisée derrière puisque Tottenham, qui a également remporté ses deux matchs contre Bodo Glimt est passé 6e avec 30,250 points.

Les derniers matchs auront donc leur importance, le Paris SG aura l’ambition d’aller chercher la victoire pour remporter son premier gros titre européen, mais aussi finir dans les quatre meilleurs clubs de la saison européenne, ce qui est toujours valorisant. Si malgré sa place en finale de C1, Paris se retrouve si loin, c’est bien en raison de l’enchainement de mauvais résultats en début de saison avec les fameuses défaites face à Arsenal, l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, qui ont plombé les comptes de la formation de Luis Enrique.