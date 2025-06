Indice UEFA ‍: Le PSG monte chez les grands d’Europe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Enorme saison du PSG en Coupe d'Europe, et cela se ressent auprès de l'UEFA avec des points précieux de marqués, et un gros retour sur les talons des meilleures équipes du continent.

Le PSG a changé de statut en Europe, et il n’est plus regardé de la même façon. Avant même la finale de la Ligue des Champions, il était considéré comme le favori de la rencontre face à l’Inter Milan en raison de son parcours solide où il a fait tomber des clubs comme Manchester City, Arsenal et Liverpool, mais aussi en raison du jeu pratiqué qui est toujours aussi propre, vers l’avant, et enthousiasmant. Les joueurs de Luis Enrique ont confirmé leur statut avec de très grosses performances, y compris en finale avec la victoire 5-0 face à l’Inter Milan.

Ce changement de statut s’associe avec une apparition dans le Top5 des clubs européens au ranking UEFA. Celui-ci prend en compte les performances des cinq dernières saisons au niveau des résultats des Coupes d’Europe, et le PSG était souvent dans le Top8, mais cela faisait bien longtemps qu’il n’était pas monté aussi haut. Les plus anciens se souviendront que Paris occupait la première place de ce classement à la fin des années 1990, quand il avait été deux fois de suite finaliste de Coupe d’Europe en 1996 puis 1997.

Manchester City puis le Real en point de mire

Mais désormais, dans le classement du ranking UEFA, le PSG se hisse à la 5e place, doublant l’Inter Milan, le finaliste malheureux de la C1. Avec 118,5 points, Paris est encore assez loin de Liverpool, 4e avec 125,5 points. Mais des équipes comme Manchester City vont perdre gros avec leur saison ratée et l’espoir est donc permis de détrôner, pourquoi pas, un jour le Real Madrid, leader avec 143,5 points mais qui a par exemple marqué 10 points de moins que le PSG cette saison. Avec de tels résultats, le club francilien peut en tout cas voir venir et s’assure ainsi une présence dans le chapeau 1 des prochaines compétitions haut la main.