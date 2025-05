Indice UEFA ‍: Le PSG double trois clubs d’un coup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est revenu de l'enfer en Ligue des Champions cette saison, et cela se voit aussi au travers le classement des clubs européens.

Nasser Al-Khelaïfi l’a rappelé sur la pelouse du Parc des Princes au micro de la chaine américaine CBS, voir le PSG en Ligue des Champions a une saveur particulière cette saison. A trois matchs de la fin de la phase de poule, il était impossible de se douter que cela se terminerait avec un billet pour Munich dans la poche, tant Paris était au bord de l’élimination. « Nous avons gagné Manchester City en étant mené 2-0, Stuttgart et Salzbourg pour passer par les barrages », a rappelé le dirigeant qatari, heureux de voir son équipe s’en sortir après un début d’aventure compliqué.

L'Inter remporte le classement des clubs

Mais les bonnes performances s’enchainent, et pour la deuxième fois après Brest, le PSG a réalisé un carton plein contre Arsenal. Pas de quoi rattraper les premiers clubs au classement de l’indice UEFA de la saison, mais avec ces deux victoires et le 1,5 point de bonus lié à la qualification pour la finale, le champion de France passe de la 7e à la 4e place avec désormais 31,500 points. Cela permet de doubler encore des clubs anglais, avec Liverpool, Manchester United et Aston Villa. Même si les Red Devils peuvent repasser devant ce jeudi soir en cas de résultat positif.

Pour aller chercher le podium, il y a toutefois eu trop de points perdus en route, et l’Inter Milan est ainsi assuré de terminer à la première place de ce classement UEFA de la saison 2024-2025 avec 40,250 points pour le moment.