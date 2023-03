Incroyable révélation sur la signature de Neymar au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Depuis son premier jour au Paris SG en 2017, Neymar a des soucis avec son pied droit. La visite médicale l'avait décelé, mais le club de la capitale n'a pas osé suivre les recommandations des médecins.

Actuellement blessé, Neymar va finir par manquer plus de 100 matchs sous le maillot parisien en raison de problèmes physiques. Une statistique incroyable qui ne surprendra pas totalement le staff médical du Paris SG qui lui a fait passer sa visite médicale lors de sa signature en 2017. A cette époque, le Brésilien volait sur un terrain et sortait de performances dantesques avec le FC Barcelone, avec le costume de futur Ballon d’Or. Le PSG avait ainsi déboursé 222 millions d’euros pour lever sa clause libératoire et le libérer de son contrat avec le club catalan. A ce prix-là, un couac à la visite médicale était impensable, et tout s’est donc bien déroulé. Mais à ce prix-là également, les examens ont tout de même été minutieux et le « Ney » ne s’est pas contenté d’inspirer et d’expirer face aux médecins du club parisien.

Le PSG n'a pas osé opérer Neymar en 2017

En effet, L’Equipe révèle que, lors de la visite médicale préalable à sa signature au PSG, le constat avait déjà été implacable. Alors qu’il semblait au top de sa forme physique, le Brésilien montrait déjà un pied droit dans un état déplorable. Il a même été recommandé d’opérer immédiatement la star de la Seleçao, ce que le Paris SG n’a pas jugé réalisable. La perspective de le voir continuer sur sa lancée pour porter Paris vers un succès en Ligue des Champions a prévalu. Tandis que les dirigeants ne se voyaient pas signer le joueur le plus cher de l’histoire et lui souhaiter la bienvenue avec une opération qui l’aurait tenu éloigné des terrains pour plusieurs mois. Pour l’image, cela aurait été catastrophique, mais pour Neymar, cela lui aurait peut-être épargné les nombreuses blessures subies depuis.

Désireux de revenir plus fort, Neymar a donc décidé de subir une nouvelle opération pour essayer de réparer ce pied qui est certes attaqué par les tacles des défenseurs adverses, mais qui finit toujours par rompre sur un contact parfois anodin. Mauvaise préparation et hygiène de vie, fragilité prononcée, adversaires trop agressifs, les théories se multiplient, mais en attendant, le Brésilien ne sera pas là pour les gros matchs de la saison avec le PSG. C’est sa quatrième grosse blessure à la cheville depuis son arrivée à Paris en 2017, et les dirigeants du club francilien ne sont pas loin de penser que c’est bien celle de trop.