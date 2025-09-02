« ‍Ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent ‍», gros problème au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a vécu un mercato très calme cet été, avec deux recrues majeures uniquement. Pourquoi Paris n'a pas décidé de renforcer son effectif plus copieusement ? L'explication tombe et il faut se tourner vers l'UEFA.

Déjà leader de Ligue 1 malgré une reprise effectuée à l’arrachée au début du mois d’août, le PSG continue d’impressionner. La formation de Luis Enrique semble même déjà monter en puissance à l’image de son succès spectaculaire sur Toulouse sur le score de 6 buts à 3 ce samedi soir au Stadium. La qualité est toujours au rendez-vous, et que ce soit avec Chevalier ou Zabarnyi, les recrues ne semblent avoir aucune difficulté à s’intégrer dans le collectif parisien. Pour autant, la situation du club de la capitale inquiètent ceux qui se penchent sur le long terme. En terme de quantité, l’effectif du PSG n’est clairement pas impressionnant, et l’absence de doublure pour certains postes a de quoi surprendre. En cas de blessure ou de suspension en arrière droit ou au milieu de terrain, Luis Enrique va vite se retrouver très juste avec son effectif, et beaucoup se demandent pourquoi Paris n’a pas choisi d’étoffer un peu son groupe avec des joueurs capables de faire souffler les titulaires à certains matchs, et pourquoi pas de se mettre au niveau.

Frilosité de Luis Enrique, crainte de dérégler la machine ? Loïc Tanzi a la réponse, et elle est assez étonnante. Si le PSG n’a recruté que deux joueurs majeurs cet été, c’est parce que la masse salariale était déjà trop importante aux yeux de l’UEFA, qui surveille la bonne tenue des comptes des clubs disputant la Ligue des Champions. « Luis Enrique et le PSG n’ont pas trouvé les joueurs qu’ils voulaient. Il a toujours dit qu’il était attentif à ce qu’il se passait sur le marché. Si y’a le bon joueur au bon poste, probablement un arrière droit, ou un ailier. Et il y a le financier et malgré tout, ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. Sur les transferts ça va, mais sur la masse salariale. Cette année, c’est 70 % du budget qui doit être composé par la masse salariale des clubs disputant la Ligue des Champions. Et c’est déjà très élevé au PSG », a livré le journaliste de L’Equipe sur la chaine de son média.

Un argument qui peut surprendre, sachant que le PSG a aussi laissé partir des joueurs à gros salaire pendant le mercato (Donnarumma, Skriniar, Kolo-Muani, Soler, Asensio…), et possède des revenus importants qui lui permettent de ne pas se mettre dans le rouge au niveau de la part de sa masse salariale. Surtout quand des clubs comme Liverpool ou Chelsea ne cessent de faire exploser leur masse salariale, sans se soucier le moins du monde du pourcentage qu’elle représente sur le budget final du club.