Il quitte le PSG et fait un carton, ce n’est pas Kolo Muani

Par Guillaume Conte

A l'image de Randal Kolo-Muani, Marco Asensio s'éclate depuis qu'il a quitté le PSG. Et c'est Aston Villa qui en profite à l'image de la prestation de l'Espagnol ce dimanche.

Mettre Kylian Mbappé sur le banc ou se priver des recrues achetées à prix d’or, Luis Enrique n’a jamais hésité à faire des choix forts depuis qu’il a signé au PSG. Il l’a encore fait cette saison en se privant totalement de joueurs récemment recrutés comme Milan Skriniar, Randal Kolo-Muani ou Marco Asensio. Pour l’international français, quitter Paris a été la meilleure décision puisqu’il marche sur l’eau depuis qu’il a rejoint la Juventus et empile les buts avec une facilité déconcertante. Pour l’attaquant espagnol, cela fonctionne bien également puisqu’il a été très en vue ce dimanche lors du choc de la Coupe d’Angleterre, avec des gestes d’exception et une qualité technique aperçue dans la dernière demi heure qui a fait se soulever les fans de Birmingham.

L'admiration d'Alan Shearer

Rogers x Asensio 🔥



Archie Gray got absolutely violated. pic.twitter.com/LrhTYA8kHz — Jay (@JayVtid) February 9, 2025

Commentateur pour BBC Sport, et pas franchement du genre à multiplier les louanges inutilement, Alan Shearer a adoré la performance du joueur prêté par le PSG. « Mon Dieu, ces trucs et astuces qu’il nous fait, incroyable » a livré l’ancien finisseur de Newcastle et Blackburn, persuadé qu’Aston Villa avait tiré le gros lot en se faisant prêter Marco Asensio. L’Espagnol est bien parti pour reprendre une bonne dose de confiance et apporter son expérience en Ligue des champions également, lui qui l’a déjà gagné plusieurs fois avec le Real Madrid. Toutefois, les Villans n’ont pour le moment, comme la Juventus avec Kolo-Muani, aucun espoir de faire signer définitivement l’attaquant du PSG, qui l’a prêté sans option d’achat à Aston Villa.