Il préfère le Real Madrid, le PSG lui retourne le cerveau

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce sera l'une des stars du mercato 2026, et plusieurs grands clubs européens se battent déjà pour lui. Ibrahima Konaté penche pour le Real Madrid, mais le PSG débute un gros forcing pour le faire changer d'avis.

Ibrahima Konaté vient de refuser de prolonger son contrat à Liverpool, et cela met forcément en appétit les grands d’Europe. Le défenseur central sera libre en juin 2026, et il cache de moins en moins son envie de rejoindre le Real Madrid. Un timing parfait pour le club espagnol, qui vient de recruter Dean Huijsen cet été, et se verrait bien ajouter un joueur solide à ce poste, alors que les pensionnaires actuels comme Alaba, Militao, Rudiger ou Asencio inquiètent beaucoup, pour des raisons différentes. Un transfert cet été pour Konaté n’est pas à l’ordre du jour, et l’international français est parti pour réaliser une dernière saison avec Liverpool.

Le PSG plus fort financièrement que le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @ibrahimakonate

Après, ce sera en effet le temps d’écouter les offres et cela risque d’être la folie. A 26 ans, l’ancien joueur de Sochaux puis Leipzig fait saliver plusieurs clubs européens. Le Real Madrid est son premier choix, mais selon Fichajes, le FC Barcelone et surtout le PSG sont sur le coup. Avec des arguments solides concernant le club parisien, la formation de sa ville de naissance, lui qui a débuté au Paris FC. Ibrahima Konaté est bien conscient que le projet du Paris SG est porteur, et surtout qu’une place d’axial pourrait se libérer à l’été 2026, si jamais Marquinhos est progressivement mis de côté. Une stabilité et un projet qui a le vent en poupe, mais aussi une offre financière qui pourrait faire exploser les compteurs, et serait selon le média espagnol supérieure à ce que peut proposer le Real Madrid. Le club merengue se dit inquiet de la candidature du PSG dans ce dossier, même si Konaté penche encore largement en faveur d’une signature à Madrid, qui le fait clairement rêver.

Autant dire que cette saison, les regards seront tournés vers Liverpool, qui va essayer de prolonger son défenseur central, mais sans trop y croire, Konaté ayant émis le souhait de quitter la Mersey à l’été 2026. Le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout le PSG y croient fort.