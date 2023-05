Il donne tort à Chistophe Galtier et dénonce l'autre coupable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Interrogé sur les difficultés du PSG cette saison, Christophe Galtier a expliqué que le Mondial en fin d'année avait pesé très lourd dans le niveau de son équipe en deuxième partie de saison. Un argument qui se fait démonter sans pitié.

« Au moment où il faudra faire le bilan du PSG, il faudra bien retenir ce que nous avons fait en début de saison puis dans l’état dans lequel nous avons récupéré l’effectif après la Coupe du Monde » Conscient que l’année 2023 du Paris Saint-Germain n’est pas loin d’être très médiocre, avec des éliminations calamiteuses en Coupe de France face à l’OM (1-0 au Vélodrome) et en Ligue des champions après deux matchs ratés face au Bayern Munich (0-1 au Parc des Princes et 2-0 à l’Allianz Arena), Christophe Galtier a sorti le parapluie pour se défendre des performances pathétiques de son équipe

Le pire PSG version QSI en 2023

Car même en Ligue 1, le PSG a enregistré 6 défaites en 2023, du jamais vu sous l’ère QSI. Tout cela, alors qu’en début de saison, on avait pensé dans le vestiaire parisien pouvoir finir avec zéro défaite en Championnat. Alors, même si Galtier peut se raccrocher au fait que Paris est en tête de L1 depuis la première journée, se cacher derrière la Coupe du Monde au Qatar pour justifier un tel bilan ne passe pas vraiment. Et pour Nabil Djellit, l’entraîneur français a même tout faux avec ce raisonnement, le journaliste pointant du doigt un autre coupable, Luis Campos, responsable du mercato parisien depuis un an.

Dans L'Equipe du Soir, Nabil Djellit a ramené Christophe Galtier et Luis Campos à la réalité. « Pour moi ce n’est pas la Coupe du Monde qui a plombé le Paris Saint-Germain, même si Neymar et Messi étaient très motivés pour la gagner et qu’il y a peut-être eu une forme de décompression. Mais d’autres équipes européennes avaient des joueurs au Mondial, et cela n’était pas aussi catastrophique en Ligue des champions. Pour moi la raison numéro 1 de ce qui a plombé le PSG c’est le recrutement. Je ne sais pas s’ils avaient moins de moyens financiers, mais Ekitike c’est un échec, Soler a été neutre, Ruiz a été intermittent. Ils avaient besoin d’un défenseur central, ils ne l’ont pas pris. C’était une équipe mal pensée, mal équilibrée. C’est surtout ça qui a plombé le PSG », a fait remarquer le journaliste.