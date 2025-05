Il disparait et le PSG perd des millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vendu par le PSG à la Roma en 2023 pour moins de 6 millions d’euros, Leandro Paredes a brutalement disparu de la circulation en Italie.

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 millions d’euros, Leandro Paredes est un joueur qui aura rendu quelques services au club de la capitale, notamment dans quelques belles affiches de Ligue des Champions. Sur la durée, le champion du monde argentin n’aura toutefois pas réussi à s’imposer comme le milieu de terrain tant recherché par le PSG. Prêté à la Juventus Turin, Leandro Paredes a finalement rejoint la Roma sous la forme d’un transfert définitif en 2023. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque justement le deal entre le club de la Louve et le leader de la Ligue 1.

La raison est simple, quelques bonus peuvent encore arriver dans les caisses du Paris Saint-Germain mais pour cela, il faudrait que Leandro Paredes dispute encore un match, son 80e sous les couleurs de la Roma. Et pour cause, un bonus négocié au moment de la vente stipulait que si Leandro Paredes totalisait 80 matchs avec la Roma, alors que le club italien serait dans l’obligation de verser 2 millions d’euros supplémentaires au PSG. Une somme que la Roma n’a pas du tout l’intention de payer.

La Roma prive le PSG d'un bonus de 2 millions d'euros

La preuve, Claudio Ranieri n’a utilisé son joueur que deux fois lors des six derniers matchs. « On le verra difficilement d’ici la fin de la saison » écrit dans son édition du jour le quotidien aux pages roses. La Roma ne termine pourtant pas la saison en roue libre et aurait bien besoin de toutes ses forces vives puisque l’équipe est actuellement 5e… à égalité avec la Juve (4e) mais également avec la Lazio (6e). Peu importe pour la Roma, qui ne souhaite pas s’ajouter une dépense inutile et qui attendra donc patiemment la saison prochaine pour réutiliser Leandro Paredes, à un moment où ce bonus ne sera plus applicable et tant pis pour le PSG, qui s’imaginait déjà récupérer un petit chèque tombé du ciel.