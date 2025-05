Il a envoyé le PSG en finale, le Qatar le couvre d'or

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Véritable héros du PSG contre Arsenal, Fabian Ruiz va en profiter pour immédiatement prolonger avec un salaire revu à la hausse. La résurrection de l'Espagnol se confirme à tous les niveaux.

La saison n’est pas terminée au Paris SG, loin de là. Il y a des titres à aller chercher en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions. Mais les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité perdre une seconde, surtout que la saison ne va jamais se terminer avec la Coupe du monde des clubs qui va arriver très vite au mois de juin. C’est pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a décidé de passer la vitesse supérieure ces dernières heures, au lendemain d’un match où ce joueur aura été le facteur X du PSG. Il s’agit de Fabian Ruiz, considéré comme un élément de seconde zone pendant longtemps, mais qui revit cette saison sous les ordres de Luis Enrique. Désormais incontournable, il prend de la confiance à chaque match et est désormais un élément fort de ce PSG très complet dans l’entrejeu. L’Espagnol arrive enfin à jouer au niveau qu’il atteignait avec la Roja ces dernières années, et les supporters parisiens se régalent de le constater.

Fabian Ruiz, le 16e salaire de l'effectif

Le président du Paris SG a aussi fait ce constat et s’est mis en tête de rapidement prolonger son contrat. En effet, plusieurs clubs tournent autour de lui, et notamment l’Inter Milan, le futur adversaire du club de la capitale en finale de la Ligue de Champions, affirme PSGInside-Actus. Néanmoins, la formation lombarde ne devrait pas avoir le temps de se positionner plus loin que cela, car le compte spécialisé sur l’actualité du club parisien l’affirme, le PSG a passé la vitesse supérieure et l’ancien de Naples est réceptif à l’idée de prolonger rapidement.

Actuellement, le milieu de terrain de 29 ans possède un contrat l’emmenant jusqu’en 2027. Nasser Al-Khelaifi va lui proposer un bail plus long, et surtout un salaire revalorisé à la hausse comme énorme marque de confiance. Actuellement, Fabian Ruiz ne fait pas partie des gros salaires parisiens, avec la 16e fiche de paye, à 6 ME par an. Une rallonge directement en provenance de QSI devrait balayer les deniers doutes et lier son avenir sur le long terme avec le PSG. Le club parisien espère même régler ça avant le début de la Coupe du monde des clubs, histoire que cela ne dérange pas la compétition ni le mercato à venir.