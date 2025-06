Igor Jesus fait pleurer le PSG, Nasser et Textor vont en discuter ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a craqué face à Igor Jesus et Botafogo, mais il a aussi tout simplement craqué devant les qualités de l'attaquant brésilien, qu'il suit depuis bien avant ce match.

Dans un raid en solitaire bien négocié même s’il a eu de la réussite sur sa frappe, Igor Jesus a fait très mal au PSG puisqu’il a marqué le seul but de la rencontre, et donc de la victoire de Botafogo. Les dirigeants parisiens ont pu observer de près un joueur qui marche sur l’eau actuellement puisque c’est déjà son deuxième but de la compétition, et son deuxième trophée d'homme du match. Un an après son arrivée en provenance de Shabab Al-Ahli aux Emirats Arabes Unis, le Brésilien est la bonne pioche de Botafogo, puisqu’il avait déjà propulsé le club de Rio de Janeiro en finale de la Copa Libertadores avec un match parfait contre Penarol en demi-finale. Devenu depuis international brésilien, Igor Jesus possède un profil qui plait à Luis Enrique, dévoile le site PSGInside-Actus.

Un buteur qui plait au PSG

Two games. Two goals. Two MOTM awards.



Igor Jesus is a special talent ✨ pic.twitter.com/E2Ijy7XgkF — B/R Football (@brfootball) June 20, 2025

L’informateur souligne que cette rencontre contre Botafogo allait permettre aux dirigeants parisiens de suivre d’encore plus près l’attaquant de 24 ans, qui a forcément vu sa valeur exploser ces dernières semaines. Mais cela reste raisonnable pour le PSG, car l’attaquant dont John Textor a ciré les chaussures après le match, est estimé à 15 millions d’euros. Il faut dire que son prix a toujours été relativement bas, lui que Botafogo avait fait venir des Emirats pour zéro euro. Sous contrat jusqu’en 2027, Jesus fait partie des joueurs que Luis Campos apprécie, pour sa jeunesse, sa polyvalence et sa finesse technique. Si cet intérêt devait se confirmer, Nasser Al-Khelaïfi va inévitablement devoir décrocher son téléphone pour appeler son nouvel ami John Textor, afin de négocier ce transfert juteux avec lui.