Icardi viré par le PSG, la Juventus n'attend que ça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En passe de vendre Morata au Barça, la Juventus est en quête d’un attaquant pour remplacer l’Espagnol. Depay et Icardi sont des pistes sérieuses…

Le mercato hivernal est plus agité que jamais en ce mois de décembre 2021. Après le transfert de Ferran Torres au FC Barcelone contre 55 millions d’euros, le club blaugrana aimerait enchainer avec la signature d’Alvaro Morata en provenance de la Juventus Turin. L’entraîneur catalan Xavi a fait part à sa direction de son souhait de recruter l’ancien attaquant du Real Madrid, lequel a déjà trouvé un accord contractuel avec le président barcelonais Joan Laporta. Cependant, aucun accord n’a pour l’instant été défini entre le FC Barcelone et la Juventus Turin. Dans un premier temps, les résidents du Camp Nou ont proposé un échange entre Morata et Memphis Depay à la Juventus. Une offre honnête sur le papier, mais catégoriquement refusée par le club italien selon le Corriere dello Sport.

Depay recalé par la Juventus, qui veut Icardi

Le média transalpin croit savoir que la Juventus Turin estime que Morata est un attaquant d’un tout autre calibre que Depay et qu’en ce sens, le deal n’est pas équitable. Le FC Barcelone pourrait rajouter de l’argent que cela ne changerait rien, la Juventus Turin ne semble pas du tout tentée par Memphis Depay, malgré le talent évident de l’international néerlandais. En revanche, la Vieille Dame est toujours très intéressée par Mauro Icardi pour compenser un éventuel départ d’Alvaro Morata. La preuve, Tuttosport en fait sa Une ce vendredi et explique que le buteur du Paris SG est la priorité absolue de la Juventus Turin au poste d’avant-centre. Dans l’ombre de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG, l’attaquant argentin n’est pas insensible à l’intérêt de la Juventus. Wanda Nara est en contact avec les dirigeants du club de Série A depuis plusieurs mois, et un accord semble facile à trouver entre le joueur et la Juve. Il sera en revanche plus difficile de s’entendre avec le PSG, qui réclame au minimum 30 millions d’euros pour Mauro Icardi. La Juve de son côté, privilégierait un prêt pour l’instant…