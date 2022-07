Icardi, une improbable porte de sortie qui fait rêver le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG en a terminé avec sa tournée au Japon. Le club de la capitale va rentrer sur Paris pour préparer le Trophée des champions face au FC Nantes. Un match auquel n'est pas sûr de prendre part Mauro Icardi.

Le mercato bat son plein dans les principaux championnats européens. Acteur majeur du marché, le PSG souhaite remodeler une partie de son effectif. Les champions de France, sous l'impulsion de Luis Campos et Christophe Galtier, ne veulent plus aller dans le sens des joueurs jugés indésirables. Et la liste est longue au PSG. Parmi les éléments visés, on peut citer Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. S'il a pris part à la tournée au Japon, on ne peut pas dire que l'ancien joueur de l'Inter ait rayonné. Dans une situation d'échec au PSG, l'Argentin n'attire pas forcément à l'étranger. Mais certains clubs sont néanmoins à l'affût.

Icardi a une touche en Bundesliga

🚨Icardi figure dans la liste de Dortmund au cas où le BVB doit remplacer Haller.



Les autres joueurs figurent dans la liste: Piatek, Cordoba et Dzeko.



Le BVB attend un diagnostic médical de Haller cette semaine.@Plettigoal - @Sky_Marc - @westsven - @SkySportDE🇩🇪 — ParisSG INFOS (@Paris_SGINFOS) July 25, 2022

Si on a récemment parlé de Monza, promu en Serie A et qui est détenu par Silvio Berlusconi, le Borussia Dortmund est étalement intéressé par Mauro Icardi. C'est du moins ce que nous apprend Sky Sports Germany ces dernières heures. Le média précise notamment que les Marsupiaux veulent se renforcer après avoir perdu Erling Haaland mais également Sébastien Haller, victime d'une maladie testiculaire. De ce fait, quatre profils ont retenu l'attention de l'entraineur du Borussia Dortmund : Jhon Cordoba (Krasnodar), Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Edin Dzeko (AS Roma) et Mauro Icardi. Encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, l'attaquant de 29 ans est estimé à près de 20 millions d'euros. Mais son salaire, qui culmine à près de 7 millions d'euros par an, est un frein pour la plupart des écuries européennes. Dortmund pourrait donc se rabattre sur un prêt, ce qui pourrait arranger toutes les parties. S'il restait au PSG, peu de chances qu'Icardi joue beaucoup de matchs. De quoi hypothéquer définitivement les minces espoirs qu'il a de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'Argentine.