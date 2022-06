Icardi et le PSG, ça va partir au clash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va avoir toutes les peines du monde à se défaire d'un Mauro Icardi qui veut rester. Mais la volonté du club francilien est ferme !

Mauro Icardi, en pleines vacances, a décidé de répondre aux informations parues dans la presse sur son avenir. L’attaquant argentin a bien l’intention de rester au PSG et y finir son contrat, qui court encore pendant deux ans. Une décision qui a fait hurler au sein de l’état major du club de la capitale, tant l’ancien buteur de l’Inter Milan ne fait pas partie des plans pour l’avenir. Mauricio Pochettino ne comptait pas sur lui cette saison et peu importe le futur entraineur, il semble quasiment impossible de relancer Icardi dans les mois à venir. Surtout avec la prolongation de Kylian Mbappé, et le fait que Neymar et Messi seront très probablement toujours là la saison prochaine.

Icardi freine le mercato du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Du côté de Luis Campos, on ne compte pas une seule seconde sur l’Argentin. La preuve, le dirigeant portugais drague Gianluca Scamacca, qui est un espoir montant du football italien et correspond plus à ce rôle de joker en attaque que peut lui proposer le Paris SG. Mais pour faire craquer Sassuolo, il faudra tout de même faire chauffer le chéquier et proposer entre 40 et 50 millions d’euros. L’idée est donc de pousser Icardi vers la sortie, mais sa sortie ne va pas du tout dans ce sens. Selon Le Parisien, malgré cette volonté de l’avant-centre de rester coûte que coûte dans la capitale, cela va négocier sévèrement. Car l’idée est bien de le vendre à tout prix, quitte à le pousser brutalement vers la sortie ou le prêter.

Le PSG va-t-il gagner ce bras de fer ?

Mais faire partir un joueur de force n’a jamais été dans les habitudes du PSG, qui peine à se séparer de ses indésirables. Toutefois, comme ce fut le cas l’hiver dernier quand Paris cherchait à recruter un nouvel attaquant et draguait même Harry Kane, le départ d’Icardi est plus que jamais nécessaire pour faire de la place devant, et aussi dans la masse salariale. La confrontation s’annonce donc tendue, et il faudra pour cela sortir les meilleurs arguments pour convaincre Wanda Nara, la femme et représentante de l’Argentine de lui trouver un point de chute loin du PSG.