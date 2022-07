Humilié par le PSG et Ekitike, Newcastle s'incline

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Un temps proche de Newcastle, Hugo Ekitike a finalement pris la direction du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Une décision parfaitement comprise chez les Magpies.

Le PSG et Newcastle ne jouent pas encore dans la même cour, même s’ils font tous les deux partis des clubs les plus riches au monde. Pour illustrer cela, il suffit de regarder la conclusion du dossier Hugo Ekitike. Ciblé de longue date par le club de Premier League, et notamment depuis le dernier mercato hivernal, le jeune attaquant français a finalement snobé Newcastle pour rejoindre le club de la capitale française. Tout cela parce que le club anglais n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente avec l’agent du joueur de 20 ans, qui avait d'énormes exigences financières. Pas un problème pour Paris, qui va sortir un chèque de plus de 30 millions d’euros en 2023 pour acheter l’ancien attaquant de Reims. Arrivé dans le cadre d’un prêt d’un an avec une option d’achat obligatoire, Ekitike va donc maintenant faire le bonheur du PSG. Au grand dam de Newcastle, qui la joue quand même fair-play par le biais d’Eddie Howe.

« Je lui souhaite vraiment bonne chance »

« Ce n'est un secret pour personne que nous aimions vraiment Hugo. Nous avons travaillé dur pour essayer de conclure cet accord. C'est un garçon très talentueux, mais il a décidé d'aller au PSG. Je n'ai aucune rancune envers lui et je lui souhaite vraiment bonne chance dans la prochaine phase de sa carrière. Ce dossier est un exemple des types de clubs avec lesquels nous sommes en compétition pour essayer d'améliorer notre équipe. Ce n'est pas aussi facile que les gens le pensent et nous allons manquer d’autres objectifs avant d’envisager de nouvelles options. J'ai déjà eu des échecs sur le mercato dans ma carrière et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier », a lancé, dans la presse anglaise, l’entraîneur des Magpies, qui sait que son club est passé à côté d’un gros coup sur le marché des transferts… Mais face au PSG, difficile de lutter, surtout pour un jeune joueur français fan de Kylian Mbappé.