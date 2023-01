Hugo Ekitike, la révélation qui peut changer le visage du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé en rêve depuis des mois, le fameux #pivotgang est en tout cas travaillé au PSG avec la montée en puissance d'Hugo Ekitike. Le jeune attaquant prend de la confiance et pourrait changer la donne dans les mois à venir.

Christophe Galtier l’a encore prouvé au début de cette année 2023, il cherche la bonne formule pour tirer le meilleur de son effectif. L’entraineur du PSG avait certes contre Angers encore pas mal d’absents chez les joueurs qui se remettent de la Coupe du monde à différents moments, mais le fait de changer à nouveau son dispositif démontre qu’absolument rien n’est figé en vue de la deuxième partie de saison. Et ce n’est pas anodin notamment dans un secteur où aucun bouleversement n’a eu lieu jusqu’à présent. Il s’agit de l’attaque, et de la question du fameux positionnement de Kylian Mbappé, qui aimerait ne pas avoir à jouer avant-centre. Problème : Lionel Messi et Neymar ne peuvent pas occuper ce poste et l’Argentin comme le Brésilien ont besoin d’un point d’appui devant.

Ekitike prend de la confiance au PSG

Et si la solution venait d’Hugo Ekitike. Le joueur arrivé de Reims cet été a connu un début de saison difficile puisqu’il a très peu joué et n’entrait pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier, qui le voyait comme un joueur encore à polir, et difficile à faire entrer en jeu étant donné son style très différent des autres attaquants. Mais depuis la reprise post-Coupe du monde, l’attaquant a montré ses qualités, avec une présence devant les buts et une place centrale qui lui permet de proposer une véritable solution pour le PSG en attaque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, selon Le Parisien, malgré un gros coup de mou à l’automne, Ekitike a su se reconcentrer et Christophe Galtier lui demande de travailler énormément sur un futur rôle de pivot. De plus, le jeune rémois de 20 ans s’est clairement rapproché de Kylian Mbappé sur et en dehors du terrain, pour travailler une certaine complicité qui pourrait donner des idées. Le champion du monde tricolore a toujours rêvé d’évoluer avec un vrai avant-centre, comme c’est le cas chez les Bleus avec Olivier Giroud par exemple. A l’heure où Ekitike monte clairement en puissance avec un temps de jeu en constante progression, il sera intéressant de voir ce que le PSG et son entraîneur lui proposent maintenant que toutes les stars sont de retour.

Mais l’idée d’avoir une solution de plus en attaque pour les matchs de Ligue des Champions n’est certainement pas déplaisante, même s’il y a certainement encore beaucoup de chemin à faire avant qu’Ekitike ne soit envisagé comme titulaire pour la double confrontation face au Bayern Munich en février. Mais en tout cas, la direction prise est la bonne.