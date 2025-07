Hakimi va exploser, le PSG peut trembler

Dans : PSG.

Quentin Mallet

La Coupe du monde des clubs bat son plein, tout comme les débats sur la surcharge du calendrier pour les joueurs qui la disputent. En utilisant l'exemple d'Achraf Hakimi, Félix Rouah déplore sur RMC l'accumulation des matchs et les conséquences à venir.

Le football est en train de prendre un tournant qui ne plait guère à de nombreux observateurs. En cause, les décisions successives de l'UEFA d'augmenter le nombre de matchs dans les compétitions européennes et de la FIFA d'instaurer une nouvelle Coupe du monde des clubs en plein été. Dépité par cette surcharge du calendrier, Félix Rouah a profité de sa tribune en direct de RMC dans l'After Foot pour déplorer la quantité ahurissante de matchs disputés par certaines équipes. Il utilise notamment le cas d'Achraf Hakimi, lequel s'apprête à disputer son 60e match cette saison face au Bayern Munich en quart de finale du Mondial des clubs.

L'inquiétude est vive autour de Hakimi

« Les Intéristes disputaient leur 60e match de la saison. On peut se cacher derrière ce qu'on veut… Aujourd'hui, le football professionnel est ainsi. Il y a des cycles de quatre ans, un où il y a un Euro, un où il y a une Coupe du monde et un autre où il y aura une Coupe du monde des clubs. Ça va changer drastiquement le rapport qu'ont les clubs à leur préparation, à la gestion de leur effectif, à la façon dont ils démarrent une saison de championnat. Ça devient impossible. Achraf Hakimi va jouer contre le Bayern son 60e match de la saison et il ira à la CAN en décembre ! », a déclaré Félix Rouah au micro de RMC dans l'After Foot.

Pour rappel, le PSG avait convoqué ses joueurs le 15 juillet 2024 pour la reprise de l'entrainement collectif. Si le club parisien se hisse en finale du Mondial des clubs le 13 juillet prochain, il aura disputé une année complète sans interruption, soit un match tous les quatre jours en moyenne. Des données saisissantes qui n'ont pas l'air d'inquiéter les instances du football, bien au contraire. Quant à Achraf Hakimi, les craintes de le voir se blesser à cause de l'accumulation des matchs sont vives et justifiées.