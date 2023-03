Hakimi en danger, le PSG a des doutes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mis en examen pour viol, Achraf Hakimi peut librement circuler et le joueur international marocain est donc à Munich avec le Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants du PSG se posent des questions et Hakimi pourrait être laissé au repos compte tenu de la situation.

Achraf Hakimi a participé normalement à la dernière séance d’entraînement organisée mardi à l’Allianz Arena à la veille du match retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Remis de sa blessure musculaire qui l’avait éloigné des terrains pendant un peu plus de trois semaines, le latéral marocain postule donc normalement à une place dans le onze de départ de Christophe Galtier. Normalement ? Pas tout à fait. Car il n’a échappé à personne que si Achraf Hakimi a fait le voyage en Allemagne, c’est que la justice française l’a laissé libre de ses mouvements en Europe alors qu’il a été mis en examen pour viol. Même si l’avocate du joueur parisien a riposté en évoquant une affaire de « racket », il n’empêche que la star marocaine est dans de sales draps suite à l’accusation d’une jeune femme rencontrée sur les réseaux sociaux. Et du côté du Paris Saint-Germain on ne se voile pas la face, il faut faire attention.

Hakimi pas au top à cause de l'affaire de viol

Such a special afternoon ✨⚽️ pic.twitter.com/IbAUJgKA7l — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 4, 2023

Car même si Achraf Hakimi affiche son habituel sourire, il est clair que mentalement le défenseur de 24 ans ne doit pas être au sommet de sa forme. L’entraîneur du PSG s’interroge très sérieusement sur la possibilité d’aligner ce dernier face au Bayern Munich, la mise en examen pour viol du joueur pouvant le perturber au point de prendre un risque pour sa santé. « Un joueur qui n'a plus joué depuis le 14 février et qui a vécu, entre temps, une mise en examen pour viol peut-il exprimer pleinement son potentiel ? En interne, si Galtier a choisi le silence médiatique sur les conséquences potentielles de ce dossier judiciaire, on est conscient que Hakimi, qui conteste l'accusation de viol, n'est pas dans des conditions émotionnelles optimales. Et que le risque de blessure, dans ce contexte brûlant, existe », explique le quotidien sportif et cela même si tout son entourage fait bloc autour d'Achraf Hakimi, et notamment sa maman.