Hakimi accusé de viol, sa femme confirme le pire scénario

Par Claude Dautel

Actuellement avec l'équipe du Maroc, qui a battu le Brésil, Achraf Hakimi doit désormais affronter la réalité, à savoir que sa femme a demandé le divorce et qu'il va devoir vivre sans ses enfants. La mise en examen pour viol du joueur du PSG a été le point final pour son couple.

Depuis les graves accusations d’une jeune femme, qui ont valu à Achraf Hakimi d’être mis en examen pour viol, et même si l’avocat du défenseur international marocain du PSG crie à la tentative de racket, Hiba Abouk, la compagne du footballeur, a décidé que la rupture était définitive. Les rumeurs annonçaient depuis quelques jours une séparation entre l’actrice et mannequin de 35 ans et Hakimi, mais c’est désormais officiel puisque la jeune femme a publié un communiqué dont le quotidien espagnol El Pais s’est procuré une copie. Dans ce document, Hiba Abouk explique pourquoi elle a décidé de quitter le joueur parisien, estimant que ses enfants et elle méritaient mieux que cela. Un témoignage sans pitié contre le latéral de 24 ans, lequel avait deux garçons, Amin (3 ans) et Naïm (1 an), avec Hiba Abok qu’il avait épousée en 2020.

Hakimi va perdre sa femme et ses enfants

Pour la future ex-femme d’Achraf Hakimi, la mise en examen pour viol a été le coup final porté à son couple. « La réalité est qu'il y a quelque temps, après avoir beaucoup réfléchi, le père de mes enfants (Ndlr : Achraf Hakimi) et moi, nous avons pris la décision de mettre fin à notre relation, bien avant les événements dans lesquels j'ai été impliquée contre mon gré (...) Après avoir pris la décision de nous séparer et de ne plus vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu'en plus d'affronter la douleur qu'implique une séparation, et d'accepter le chagrin que l'échec d'un projet familial entraîne, alors que je m'étais donnée corps et âme, il faudrait que j'affronte cette ignominie. J'ai eu besoin de temps pour digérer ce choc . Il va sans dire que dans ma vie j'ai toujours été et je serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l'accusation, on ne peut que faire confiance à la justice. Je vous demande de respecter mon intimité et celle de mes enfants dans ces circonstances délicates », explique l’actrice, qui n'était pas à Paris lorsque les événements reprochés au joueur du PSG se sont déroulés, puisqu'elle était avec ses enfants à Dubaï.