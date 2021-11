Haaland au PSG, une énorme surprise

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Les exigences totalement folles de Mino Raiola pour Erling Haaland ont fini par lasser le Paris Saint-Germain. Leonardo a donc décidé de jeter son dévolu sur le buteur de la Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Le Paris Saint-Germain a certes pour grande priorité de prolonger Kylian Mbappé. Mais il se prépare forcément à un départ de l’international français, bien décidé à rejoindre libre le Real Madrid l’été prochain. Alors, pour remplacer Kylian Mbappé, qui de mieux que l’autre monstre offensif de la nouvelle génération : Erling Haaland. Ce dernier fait saliver tous les plus gros clubs européens. Surtout qu’une clause lui permettrait de quitter le Borussia Dortmund pour environ 90 ME l’été prochain. Le célèbre agent de l’attaquant norvégien, Mino Raiola, profite évidemment de la situation. Il demande une prime à la signature et une commission pour sa propre personne absolument démentielles. Sans oublier que le père d’Erling Haaland demande également sa part de gâteau. Selon les informations d’El Nacional, le PSG s’est déjà lassé de ce dossier extrêmement complexe et onéreux, malgré les bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola. Le directeur sportif du PSG se penche désormais sérieusement sur Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic, la solution idéale pour le PSG ?

Dusan Vlahovic, âgé de 21 ans, avait marqué les esprits la saison dernière en inscrivant 21 buts en Serie A. L’attaquant serbe est apprécié par le PSG pour son profil assez similaire à celui d'Erling Haaland. Il a aussi l’avantage de coûter beaucoup moins cher que le Norvégien, notamment en termes de salaire. La Fiorentina avait demandé 90 ME d'indemnité de transfert à l’Atlético de Madrid l’été dernier, ce qui avait repoussé les Colchoneros. Son prix ne devrait pas augmenter l’été prochain, malgré son très bon début de saison (10 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues), car il sera à un an de la fin de son contrat. Et il a refusé toutes les offres de prolongation de la Fiorentina. Le PSG va quand même faire face à la concurrence du Real Madrid, également lassé par Mino Raiola pour Haaland. Dusan Vlahovic est une demande de Carlo Ancelotti à Florentino Pérez. L’attaquant serbe, auteur d’un doublé contre l’AC Milan samedi soir (4-3), a la cote !