Gravement malade, il fait don de son argent à Neymar

Par Guillaume Conte

Bad boy ou mauvais garçon, Neymar fait toujours parler au Brésil. Il a même été désigné de manière inattendu dans le testament d'une homme voulant déshériter sa famille.

Neymar ne laisse personne indifférent, y compris au Brésil où sa cote est remontée en flèche sans même disputer un match. Invité à prendre sa retraite après la Coupe du monde, le joueur du PSG était blessé ces derniers mois. Et les derniers résultats de la Seleçao en son absence, avec des performances embarrassantes et notamment une défaite face au Sénégal, ont finalement fait comprendre au peuple brésilien que leur équipe était peut-être meilleure avec Neymar, plutôt que sans.

Neymar, c'est plus sûr que le gouvernement...

Dans un sens comme dans l’autre, ce fan de football brésilien n’a en tout cas pas changé d’avis. Son amour pour Neymar a provoqué une décision assez stupéfiante. Il a annoncé avoir ainsi fait don de sa fortune à Neymar, pour éviter notamment de la donner à l’état. Sans héritier direct, ce passionné s’annonce en mauvaise santé et sans descendant, se demandant ainsi à qui allait revenir l’argent sur son compte en banque une fois qu’il ne serait plus parmi nous. Son idée était surtout de ne pas le donner à l’état qui est pour lui synonyme de mauvaise utilisation de l’argent, ni à des parents éloignés avec qui il ne s'entend pas bien. Il a donc officiellement annoncé dans son testament effectué auprès d’un notaire certifié de Porto Alegre, à la star du PSG.

« Je ne suis pas en très bonne santé et, pour cette raison, j’ai vraiment vu que je n’avais personne à qui laisser mes biens… Je ne voudrais pas que le gouvernement ou des parents avec lesquels je ne m’entends pas prennent mes affaires. Je sais que, surtout, il n’est pas avide, ce qui est assez rare de nos jours », a déclaré ce jeune homme de 30 ans qui s’est dit touché par la relation que Neymar Jr a avec son père. Une décision qui a fait du bruit au Brésil, sachant que les revenus de Neymar sont de plus de 80 millions d’euros par an pour la simple année 2023.