Gigio Donnarumma au PSG, quelle erreur !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté gratuitement par le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma n’a disputé que deux matchs sous ses nouvelles couleurs.

Confronté à la rude concurrence de Keylor Navas, l’international italien s’est pour l’instant contenté de deux matchs de Ligue 1, face à Clermont et contre l’Olympique Lyonnais. L’ex-gardien de l’AC Milan, qui n’a encaissé qu’un seul but sous les couleurs du PSG, sera attendu au tournant ce mardi puisqu’il est pressenti pour débuter dans les cages au profit de Keylor Navas contre Manchester City en Ligue des Champions. L’occasion pour Gianluigi Donnarumma de gagner des points dans son duel à distance avec le très apprécié Costaricien. Pour le moment, le champion d’Europe 2021 avec la Nazionale vit plutôt bien cette concurrence. Mais en Italie, certains spécialistes peinent à comprendre le choix de Gianluigi Donnarumma lors du mercato estival.

Le choix de Gianluigi Donnarumma très critiqué en Italie

C’est notamment le cas de Giuseppe Bergomi, légende de l’Inter Milan, qui ne comprend pas pourquoi Gianluigi Donnarumma a quitté l’AC Milan alors qu’il avait tout pour être heureux et réussir sportivement dans son club formateur. « Je ne comprendrai jamais la décision de Donnarumma d'aller au PSG. Tôt ou tard, Milan gagnera à nouveau. Je le répète : je ne comprendrai jamais » a lancé au micro de Sky Sport Italia l’ex-défenseur de la sélection italienne entre 1982 et 1998. Reste maintenant à voir si Gianluigi Donnarumma parviendra à faire taire les critiques à son égard en s’imposant dans les buts du Paris Saint-Germain et en remportant le trophée convoité par le club de la capitale depuis de longues années, à savoir la Ligue des Champions. Pour le moment, il doit encore faire ses preuves afin de détrôner Keylor Navas tandis que pendant ce temps, Mike Maignan a déjà conquis tout le monde à l’AC Milan, où il a succédé à Gianluigi Donnarumma.