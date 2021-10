Gigio Donnarumma attaqué par surprise

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Parti par la petite porte du Milan AC pour rejoindre gratuitement le PSG cet été, Gigio Donnarumma vit un retour délicat en Italie.

L’Italie aura une opportunité unique ce mercredi soir. La Squadra Azzurra, championne d’Europe en titre, disputera la phase finale de la Ligue des Nations à domicile. A commencer par le match face à l’Espagne, pour une demi-finale de prestige. Elu meilleur joueur du dernier Euro, Gianluigi Donnarumma est l’un des héros de la Nazionale, et le jeune gardien a peut-être débuté une dynastie à la Dino Zoff dans les buts italiens, puisqu’il semble parti pour être le dernier rempart transalpin pour au moins 15 ans. En Italie, son image n’a pas été ternie par son départ en catimini du Milan AC. Après une première prolongation qui avait déjà brouillé son image avec les fans, Gigio a cette fois-ci décidé d’aller au bout de son contrat, et de partir libre pour rejoindre le PSG. Son agent, le truculent Mino Raiola, n’y est pas pour rien, lui qui s’évertue à négocier la plus grosse commission possible pour son poulain et lui-même, et tant pis pour l’amour du maillot. Jusqu’au bout, Donnarumma a clamé son amour pour le Milan AC, pendant que son agent tentait de négocier une prolongation à des tarifs jugés indécents par les dirigeants lombards. Ce double discours n’est jamais passé.

Dollarumma et les billets de banque

Car les supporters du Milan AC étaient persuadés jusqu’au bout qu’ils pourraient faire changer d’avis Donnarumma, mais son désir de rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des Champions a pris le pas sur son amour pour les Rossoneri. S’il avoue avoir eu du mal avec ses anciens dirigeants, qui ne l’ont pas assez défendu à ses yeux, le gardien du PSG a été totalement lâché par les tifosis milanais. Ces derniers lui avaient déjà jeté des faux billets de 1 dollar pour dénoncer son appât du gain dès 2017, et l’avaient surnommé Donnarumma pour sa prolongation arrachée avec un énorme effort financier de ses dirigeants.

L'insulte juste en face de sa chambre d'hôtel

Son titre européen et sa décision de rejoindre l’armada du PSG n’ont pas calmé les supporters milanais. Et ceux-ci l’ont fait savoir vertement en ce début de semaine. A la veille du match face à l’Espagne, le retour à Milan a été difficile à digérer pour Donnarumma. Le gardien champion d’Europe a vu ainsi des messages fleurir dans la ville pour lui faire comprendre qu’il n’était pas le bienvenu. « Donnarumma, tu ne seras plus jamais le bienvenu à Milan. Homme de mer… », ont ainsi affiché les tifosis de la Curva Sud, sur un des ponts de la ville. Et la situation géographique de cette banderole n’est pas anodine, puisque ce pont se situe juste en face de l’hôtel où réside l’équipe d’Italie pendant ce séjour à Milan. Un message limpide que Donnarumma ne peut pas ne pas voir.

De quoi laisser entrevoir un accueil qui risque d’être mitigé ce mercredi soir de la part du public milanais. Si les tifosis italiens apprécient d’avoir un des meilleurs gardiens au monde pour protéger les cages, les supporters purs et durs du Milan AC risquent de le siffler sur ses premiers ballons. Donnarumma le redoutait récemment en conférence de presse, espérant que le titre acquis pendant l’été avec la Nazionale pourrait atténuer les rancoeurs. « La ville et le club de Milan ont été importants dans ma vie. J'espère qu'il n'y aura pas de sifflets. J'ai toujours tout donné au club rossonero, jusqu'à la fin. Et s'il arrive quelque chose de négatif, je serai également déçu parce que c'est un match très important, la demi-finale de la Ligue des Nations, a ajouté le portier de 22 ans. J'espère que les supporters pourront nous aider », avait confié le gardien du PSG. A priori, ce n’est pas gagné, même si cette banderole ne représente peut-être pas réellement ce que pensent tous les tifosis.