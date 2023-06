Galtier viré, une annonce imminente du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Conspué par les supporters parisiens samedi soir lors de la remise du trophée de Champion de France de Ligue 1, Christophe Galtier a compris que son sort était scellé. Il a confirmé une réunion rapide avec ses dirigeants et tout semble être réglé.

Deux ans après avoir gagné le titre national à la tête du LOSC, Christophe Galtier a récidivé avec le PSG. Mais l’entraîneur français n’avait pas le coeur à la fête au moment de recevoir son trophée après la défaite contre Clermont. Hué par le Parc des Princes à l’annonce de son nom, Galtier s’est éclipsé avant même la photo de famille. Mais il a tout de même fait face à la presse, là où au moment moment Igor Tudor zappait les médias après le dernier match de l’OM. Brutalement interrogé sur son avenir personnel à Paris, le technicien de 56 ans a dévoilé son agenda pour les jours qui viennent.

Avouant au passage avoir interrogé Luis Campos suite à l’annonce samedi matin par le quotidien sportif qu’il allait être limogé. « J'ai lu cette information. J'ai échangé avec Luis Campos dans la journée. Je crois qu'il est convenu qu'on se voit en début de semaine pour faire le bilan de cette saison. Après, on verra quelles seront les décisions de la direction », a confié Christophe Galtier, qui semble avoir bien compris que sa mission allait se finir un an avant la fin de son contrat. Et tout cela devrait aller vraiment très vite.

Le PSG n'a pas de temps à perdre

🗨️ "On doit se voir en début de semaine prochaine avec Luis Campos"



Christophe Galtier répond aux rumeurs concernant son départ du poste d'entraîneur du PSG

Ce dimanche, Loïc Tanzi le confirme dans L’Equipe, Nasser Al-Khelaifi ne veut pas perdre de temps dans le dossier forcément très important du choix de l’entraîneur. Le président du PSG, qui paraissait consterné samedi soir dans les tribunes du Parc des Princes en voyant son équipe, va frapper vite et fort. « La direction devrait confirmer à Christophe Galtier son choix de ne pas poursuivre avec lui dans les prochains et les grandes manœuvres estivales vont reprendre », annonce le journaliste. Une fois que l'annonce du départ de Galtier officielle, le Paris Saint-Germain dévoilera probablement très vite le nom de son successeur. Et il faut bien l'avouer que pour l'instant, c'est toujours le grand flou. Des noms reviennent régulièrement (José Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta, Julian Nagelsmann), mais le Qatar pourrait aussi réserver une énième surprise à ses supporters. Le mercato n'est pas encore commencé que déjà le PSG se prépare à un été caniculaire.