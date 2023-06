PSG ‍: Galtier quitte la remise du trophée et refuse la photo officielle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sifflé par le Parc des Princes lors de son entrée sur la pelouse pour recevoir le trophée de Champion de France, Christophe Galtier a quitté ses joueurs et son staff pour rentrer seul vers les vestiaires du stade parisien avant même la photo officielle.

L'ambiance était étrange ce samedi soir pour la remise du titre de champion de France au PSG, et pas uniquement en raison du dramatique accident de Sergio Rico. Visiblement agacé d'avoir été copieusement sifflé par le public parisien, Christophe Galtier a attendu de recevoir une copie d'Hexagoal avant de partir tout seul vers les vestiaires sans même poser pour la photo avec ses joueurs et son staff. Une séquence totalement ahurissante et qui confirme clairement qu'entre Galtier et le Paris Saint-Germain le divorce se profile. A noter que Lionel Messi, lui aussi hué, a posé pour la photo, mais est immédiatement parti vers les vestiaires, rapidement suivi par Neymar.